Wie bewerten die Kreisvorsitzenden und Bezirksspielleiter die Verbandsentscheidung, die Fußballsaison 2020/21 abzubrechen und zu annulieren? Wir haben nachgefragt:

Jürgen Umminger, Fußballkreisvorsitzender Tauberbischofsheim: „Alles andere hätte keinen Sinn gemacht. Wir müssen einsehen, dass es derzeit wichtigere Dinge als den Amateurfußball gibt.“

Horst Saling, Fußballkreisvorsitzender Buchen: „Natürlich sind zwei weinende Augen dabei, aber meiner Meinung nach war es die einzig gangbare Entscheidung. Es wurde versucht, diese Entscheidung so lange wie möglich hinaus zu zögern, doch durch die Entwicklungen gab es keine andere Möglichkeit. Hätten wir die Saison weitergespielt, wäre sie bis in den August und September gelaufen, was wiederum zu einem verzögerten Start der kommenden Saison geführt hätte. So hoffen wir nun auf einen pünktlichen Start zur neuen Spielzeit..“ Ralf Bantel (Bezirksvorsitzender Bezirk Hohenlohe): „Es war die einzig sinnvolle Entscheidung, die einstimmig gefällt wurde. Ich habe auch keinen Plan, wie es hätte weitergehen sollen. Für die ambitionierten Vereine auf den vorderen Tabellenplätzen ist die Entscheidung natürlich bitter.“ ptt/nb/rst