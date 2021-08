Alle Teilnehmer wollen in die Aufstiegsrunde

Nach vielen Jahren mit zwei B-Klassen im Fußballkreis Buchen startet man nun den zweiten Anlauf mit einer B-Klasse. Die meisten Mannschaften sehen sich im oberen Drittel und wollen oben mitspielen. Jeweils das Ziel „Top drei“ haben die Mannschaften SV Buch/Brehmen und der TSV Buchen II. Der SV selbst sieht den TSV II als Aufstiegsfavoriten. Buch/Brehmen stand am Ende der abgebrochenen Saison auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit zwei Neuzugängen sieht man sich nun gut gerüstet in Sachen Aufstieg in die A-Klasse.

Einige Neuzugänge hat der TSV auf der Liste. Auch deshalb ist die Buchener Kreisliga-Reserve ein heißer Aspirant auf die B-Klassen-Meisterschaft. Doch bei den zweiten Mannschaften muss man immer ein wenig bescheiden bleiben, denn hat die „Erste“ Verletzungssorgen, so muss die „Zweite“ herhalten und die besten Spieler abstellen.

Auffällig bei fast allen Mannschaften ist, dass viele Spieler aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich wechseln. Dies stimmt die kleinen Vereine positiv, was die Zukunft anbelangt.

Bei drei Teams ist es jeweils die erste Mannschaft, die in der B-Klasse spielt: SV Buch/Brehmen, SV Leibenstadt und FC Eubigheim. Der FCE muss hoffen, dass in den kommenden Jahre einige Jugendspieler den Weg zu den Lila-Weißen finden, denn schaut man sich die Altersstruktur an, dürfte die im Schnitt bei um die 30 liegen.

Alle Mannschaften wollen in die Aufstiegsrunde kommen, dass man um die vorderen Plätze mitspielen kann. Bleibt abzuwarten, wem das gelingt und wer die „Trostrunde“ spielen muss. mf