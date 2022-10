Ärgerlicher Gegentreffer

VfB Bretten– SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim 2:2

Dittwar/Tauberbischofsheim: Behlau, Berberich (53. Boccagno), Strobel, Schwarz, Konrad, Haas, Knüll. Stang, Schneider, Kilian (86. Rudelgaß), Höpfl.

Tore: 1:0 Melisa Perihan Eraymaz (27.), 1:1 ellen Boccagno (55.), 1:2 Sarah Kilian (60.), 2:2 Melisa Perihan Eraymaz (90.+3). – Schiedsrichter: Jonas Hund (Liedolsheim).

Die Verbandsliga-Fußballerinnen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim traufen auswärts auf den VfB Bretten. Zu Beginn kam die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim nicht richtig ins Spiel. Der Heimverein dominierte folgerichtig die Begegnung und ging in der 27. Spielminute mit 1:0 in Führung. An diesem Spielstand änderte sich bis zur Halbzeitpause nichts.

Nach der Pause gelang es der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim, die Partie an sich zu reißen. Zunächst glich die erst kurz zuvor eingewechselte Ellen Boccagno in der 55. Minute zum 1:1 aus. Wenige Minuten später ging man sogar mit 2:1 in Führung. Torschützin war in der 60. Minute Sarah Kilian.

Danach hatten die Gäste noch einige gute Torchancen, die allerdings nicht in einen Treffer umgemünzt wurden. Der Heimverein machte dann in der Schlussphase noch einmal richtig Druck. Die meisten Offensivaktionen vereitelte jedoch die Abwehr der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim. Doch kurz vor Abpfiff gelang es VfB Bretten in der Nachspielzeit doch noch der 2:2-Ausgleich. Ein Schuss war so abgefälscht worden, dass die Torhüterin der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim keine Chance mehr hatte, den Ball zu halten.

Am kommenden Wochenende Woche treffen die Frauen der SpG Dittwar/TBB in einem Heimspiel auf den TSV Amicitia Viernheim II.

Die zweite Frauenmannschaft der SpG gewann in der Landesliga auf dem Kleinfeld mit 3:0 gegen SG Günterfürst/Hetzbach. ls