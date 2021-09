Acht Tore in nur drei Spielen

Während die Torjäger aus der Bundesliga sowie der 2. Liga wegen der WM-Qualifikationsspiele pausiert haben, bestand von der 3. Liga abwärts wieder ausreichend Gelegenheit, das Torkonto aufzubessern. Sehr eindrucksvoll getan hat dies Marko Cabraja vom Landesligisten Türkspor Mosbach. Beim 4:2-Sieg seines Vereins beim FC Schloßau erzielte der Stürmer alle vier Tore. Damit kommt er nun auf eine Gesamtbilanz von acht Treffern in nur drei Spielen. Auch in der Vorsaison, die bekanntlich sehr kurz war, erwies er sich bereits als sehr treffsicher. Damals schoss er in sechs Partien sechs Tore. Cabraja war vor der Spielzeit 2020/21 vom Verbandsligisten SV Waldhof Mannheim II zu Türkspor Mosbach gewechselt. ptt

3. Liga

5 Tore: Cigerci (Viktoria Berlin), Eberwein (Halle). 4 Tore: Atik, Schuler (beide Magdeburg), Nilsson (Wehen Wiesbaden). 3 Tore: Falcao Cini (Viktoria Berlin), Gouras (Saarbrücken), Handle (Viktoria Köln), Martinovic, Schnatterer (Waldhof Mannheim), Taz (Dortmund II), Vrenezi (Türkgücü München).

Regionalliga Südwest

6 Tore: Proschwitz (Hoffenheim II). 4 Tore: Abruscia (Aalen), Karger (Elversberg), Lewerenz (Großaspach). 3 Tore: Antlitz (Walldorf), Beck, Rühle (beide Ulm), Bozic (Offenbach), Ferdinand (Balingen), Karatas (Großaspach), Krob (Pirmasens), Kuol (Stuttgart II), Fernandez (Elversberg).

Oberliga Baden-Württemberg

7 Tore: Schachtschneider (Ravensburg). 5 Tore: Kurz (Ilshofen), Maier (Backnang), Markopoulos (Bietigheim-Bissingen). 4 Tore: Plavci (Villingen), Rubio (Linx), Toth (Bietigheim-Bissingen).

Verbandsliga Nordbaden

5 Tore: Leiss (Mutschelbach). 4 Tore: Geckle, Ritter (beide Spielberg), Roedling (Kirrlach), Zuleger (Zuzenhausen). 3 Tore: Adamek (Heddesheim), Malsam (Mutschelbach). Refior (Zuzenhausen).

Verbandsliga Württemberg

6 Tore: Aschauer (Gmünd), Ferati (Fellbach), Fidan (Neu-Ulm), Sanchez, Weissenberger (beide Essingen). 5 Tore: Schürg (Rutesheim). 4 Tore: Akhabue, Dilger (beide Ehingen-Süd), Ancona (Heimerdingen), Häcker (Sindelfingen), Jäkel (Fellbach), Michel, Müller, Schoch (alle Holzhausen).

Landesliga Odenwald

8 Tore: Cabraja (Türkspor Mosbach). 5 Tore: Röckert (Lauda). 3 Tore: Bachmann (Reichenbuch), Buccella (Wagenschwend), Böhlmann (Neunkirchen), Engert (Grünsfeld), S. Fell, Mohr (beide Lauda), Karsli (Königshofen).

Landesliga Württemberg, St. 1

7 Tore: Friedrich (Breuningsweiler). 6 Tore: Demir (Schwäbisch Hall), Schmidt, Weller (beide Allmersbach). 5 Tore: Cetinkaya (Schornbach), Czaker, Özkan (beide Türkspor Neckarsulm), Hack (Öhringen).

Bezirksliga Hohenlohe

6 Tore: Simon Kißling (Wachbach). 4 Tore: Obot (SSV/Spfr. Schwäbisch Hall II), Münch (Gaisbach). 3 Tore: Trumpp (Untermünkheim), Hoffmann, Fischer (beide Ilshofen II), Hirn, K. Foss (beide Niedernhall/Weißbach), Efdal (Michelfeld).

Kreisliga A3 Hohenlohe

5 Tore: Brenner (Wiesenbach), Schenk, Wolfart (beide Bad Mergentheim/Löffelstelzen), Löber (Niederstetten), Bürklen (Amrichshausen). 4 Tore: Wernau (Blaufelden). 3 Tore: Müller (Bieringen), Mohr (Taubertal/Röttingen), Gerlinger (Creglingen), Riegler (Mulfingen/Hollenbach II).

Kreisliga B1 Hohenlohe

6 Tore: M. Schenkel (Hohebach/Rengershausen). 5 Tore: Leiser (Dörzbach/Klepsau), Grüner (Markelsheim7Elpersheim II). 4 Tore: Gennrich (Dörzbach/Klepsau).

Kreisliga B4 Hohenlohe

3 Tore: Luger, Seb. Kißling (beide Wachbach II).

Kreisliga Tauberbischofsheim

4 Tore: Klingert (Gerlachsheim). 3 Tore: Gimbel, Papenhoff (beide Tauberbischofsheim), Graf, Schuster (beide Balbachtal), Knüll (Pülfringen), Ondrasch (Umpfertal), Wachter (Gerchsheim).

Kreisklasse A TBB

7 Tore: Sack (Beckstein/Königshofen II). 3 Tore: Böxler (Rauenberg/Boxtal), Volk (Welzbachtal).

Kreisklasse B TBB

4 Tore: Heck (Schönfeld/Kleinrinderfeld II). 3 Tore: Endreß (Urphar-Lindelbach/Bettingen).

Kreisklasse C TBB

4 Tore: Michelbach (Großrinderfeld II), Nastase (Hundheim-Steinbach II), Trippel (Boxtal II/Mondfeld). 3 Tore: Blaschke (Gerchsheim II/Unteraltertheim), Brach, Seifried, Tack (alle Oberlauda/Gerlachsheim II), Dogan (Anadolu Lauda II), Menikheim (Großrinderfeld II), Schmid (Reicholzheim II), Öchsner (Hundheim-Steinbach II).

Kreisliga Buchen

10 Tore: Schmitt (Sennfeld/Roigheim). 7 Tore: Vintonjak (Sennfeld/Roigheim). 6 Tore: Weber (Altheim). 5 Tore: Bieber, Schmetzer (beide Krautheim/Westernhausen), Pajaziti (Walldürn).

4 Tore: Bissinger (Krautheim/Westernhausen), Ehmann (Altheim), Heid (Schlierstadt), Penner (TSV Buchen), Reimann, Schüßler (beide Hainstadt).

Kreisklasse A Buchen

6 Tore: Hofmann (Oberwittstadt II/Ballenberg). 4 Tore: Breunig (Rippberg/Wettersdorf-Glashofen). 3 Tore: Bähringer (Mudau II/Schloßau II).

Kreisklasse B Buchen

5 Tore: Kunkel (Leibenstadt), Ostertag (Krautheim/Westernhausen II). 4 Tore: Karl (Krautheim/Westernhausen II), Charoukh, Englert /beide Eubigheim), Felch (TSV Buchen ).