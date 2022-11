Abwärtstrend stoppen

Die Verbandsliga-Fußballerinnen der SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim empfangen am morgigen Sonntag, 27. November, um 12 Uhr in Dittwar die SG HD-Kirchheim zur letzten Partie vor der Winterpause. nach guten Saisonstart gab es beim Aufsteiger zuletzt einen deutlichen Abwärtstrend zu verzeichnen. Gegen ATSV Mutschelbach, SC Klinge Seckach und Post Südstadt Karlsruhe wurde jeweils verloren. Aktuell liegt das Team mit elf Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Die SG HD-Kirchheim belegt aktuell mit 18 Punkten den dritten Tabellenplatz. Allein in den letzten fünf Spielen konnte sich das Team 13 Punkte erkämpfen. Somit geht die Mannschaft von SG HD-Kirchheim wohl als klarer Favorit in die Partie. ls

