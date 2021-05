Abstieg ist kaum mehr zu vermeiden

FC Würzburger Kickers – 1. FC Saarbrücken 0:3

Würzburg: Wagner (34, Popp), Bohn, Ansmann, Teubert, Scheidel, Gath, Kreußer (60. Eisler), Harttung, Gerst (60. Neufeld), Hanke (88. Schopf), Klärle.

Tore: 0:1 (36.) Gloria Douglas, 0:2 (79.) Leonie Stöhr, 0:3 (90.+3) Nora Claussen.

Bitterer Nachmittag für die Fußballerinnen des FC Würzburger Kickers. Im so wichtigen Zweitliga-Kellerduell gegen den 1.FC Saarbrücken unterlag der FWK im heimischen Sportpark am Heuchelhof mit 0:3. Der Wiederabstieg in die Regionalliga ist somit, zwei Spieltage vor Saisonende in der 2. Frauen-Bundesliga Süd, nur noch theoretisch abzuwenden.

Dabei erwischten die Kickers, die verletzungsbedingt auf ihre Stammspielerinnen Desic, Robertson und Dickmeis verzichten mussten, einen durchaus vielversprechenden Start in die Partie. Maria Ansmanns Schuss aus 18 Metern (5.) ging knapp über das Saarbrücker Tor, Nicole Kreußers Abschluss aus 16 Metern (8.) landete an der Latte. Auf der Gegenseite verhinterte FWK-Keeperin Lara Wagner eine Doppelchance nach einer Standardsituation der Gäste.

Saarbrücken kontrolliert das Spiel

Anschließend kamen die Gäste jedoch mit dem Pressing der „Rothosen“ immer besser zurecht und kontrollierten zunehmend das Spielgeschehen, ohne allerdings in der Offensive gefährlich zu werden. In der 36. Minute verschätzte sich Kickers-Torhüterin Lara Wagner bei einem lange Pass vor ihren Strafraum und die heransprintende US-Amerikanerin Gloria Douglas köpfte den Ball an ihr vorbei ins Tor zum 0:1. Wagner musste nach der Aktion verletzt ausgewechselt werden.

Nach der Pause gelang es den FWK-Frauen in einem zerfahrenen Spiel nicht mehr, im Angriff Durchschlagskraft zu entfalten. Elf Minuten vor Schluss erhöhte Leonie Stöhr für die Saarländerinnen per Kopfball zum vorentscheidenden 0:2. Sophia Klärle vergab danach noch die Chance, auf 1:2 zu verkürzen (87.) Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit die eingewechselte Nora Clausen zum 0:3.

Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt für die Kickers-Frauen nun schon sechs Punkte. Die Würzburgerinnen müssten ihre letzten zwei Spiele zwingend gewinnen und auf die Schützenhilfe auf diversen Plätzen hoffen, um am Ende doch noch auf Rang sechs zu rutschen.

„Mit einem Sieg hätten wir eine Konstellation gehabt, dass am Relegationsplatz alles noch einmal alles richtig eng zusammenrückt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die letzten zwei Spiele noch vernünftig zu Ende bringen. Wir werden sehen, was dabei heraus kommt. Und dann müssen wir einfach neu anfangen“, sagte Kickers-Trainer Eugen Ungefuch nach dem verlorenen „Sechs-Punkte-Spiel“. stkr