Abschied aus der 2. Liga

FC Würzburger Kickers – TSG Hoffenheim II 1:3

Würzburg: Wagner (46. Popp), Bohn, Ansmann, Scheidel, Neufeld (73. Eisler), Gath, Kreußer, Harttung, Schopf, Hanke (58.) Dickmeis, Klärle (73. Kirbach).

Tore: 0:1 (3.) Lisa Drexler, 1:1 (28-) Meike Bohn, 1:2 (39.) Vanessa Leimenstoll, 1:3 (61.) Karla Görlitz..

Abschiedsstimmung machte sich am Sportpark Heuchelhof breit. Ein letztes Mal traten die Fußballerinnen des FC Würzburger Kickers für unabsehbare Zeit in der 2. Liga an. Vor dem Spiel wurden die beiden Spielerinnen Jenaya Robertson und Maike Schopf verabschiedet. Der Abgang von Torhüterin Hannah Johann, die beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt unterschrieben, steht bereits seit Wochen fest.

Schon in der dritten Minute erzielte Lisa Drexler bereits die Führung für die Gäste. Nach dem anfänglich hohen Druck der TSG, befreiten sich die Kickers allmählich aus der Umklammerung und fanden selbst besser ins Spiel. Abwehrchefin Meike Bohn köpfte nach einer kurz ausgeführten Ecke das 1:1 (28.). Kurz vor der Pause brachte die umtriebige Stürmerin Vanessa Leimenstoll die Gäste erneut in Führung (1:2). Für die Vorentscheidung der unterhaltsamen Partie sorgte Karla Görlitz mit dem Treffer zum 1:3 (61.). Der Sieg reichte den Gästen nicht ganz, denn die Hoffenheimer „Zweite“ muss jetzt in die Abstiegs-Relegation.

„Spielerisch und von der Einstellung her waren wir meist ebenbürtig. Es hat letztlich die Effizienz gefehlt“, findet FWK-Trainer Eugen Ungefuch. Die 2:7-Niederlage in Köln klammerte er dabei freilich aus. stkr

