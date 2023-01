A- und B-Junioren sind gefordert

In der Sporthalle am Wört in Tauberbischofsheim setzen am Wochenende 7./8. Januar die Nachwuchskicker im Fußballkreis Tauberbischofsheim die Futsal-Titelkämpfe mit der Vorrunde der A-und B-Junioren fort.

Neun A-Juniorenmannschaften sind am Samstag ab 10.30 Uhr am Ball und spielen nach den internationalen FIFA-Futsal-Regeln um den Einzug in die Endrunde. Im Turniermodus Jeder gegen Jeden bleibt dabei nur das schlechteste Team des Tages auf der Strecke, während acht Teams in die Endrunde (21. Januar) einziehen.

Um 10.30 Uhr wird der „Budenzauber“ mit der Begegnung zwischen den beiden Teams der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Mittleres Taubertal eröffnet. Die Mitkonkurrenten kommen von der JSG Erftal/Brehmbachtal, JSG Grünsfeld/Lauda/Gerlachsheim, JSG Königshofen/Oberbalbach/Edelfingen, JSG Külsheim/Hundheim-Stb./Reicholzheim, JSG Mainschleife und der JSG RaMBo/Nassig (mit zwei Teams).

Am Sonntag wird das Meisterschaftsrennen dann mit der Vorrunde der B-Junioren fortgesetzt. Zum Auftakt stehen sich um 10.30 Uhr die zweiten Garnituren der JSG Mainschleife und dem TSV Tauberbischofsheim gegenüber (Gruppe A). Mit der JSG Umpfertal, JSG Nassig/RaMBo, JSG Uissigheim/Reicholzheim/Külsheim und Türkgücü Wertheim ist diese Gruppe recht ausgeglichen besetzt und garantiert viel Spannung.

Mit den Spielen der Gruppe B wird die Vorrunde ab 13.30 Uhr abgeschlossen. Die Konkurrenz besteht aus den Teams TSV Tauberbischofsheim, JSG Erftal/Brehmbachtal, JSG Nassig/RaMBo II, JSG Unterbalbach/Edelfingen/Königshofen, JSG Uissigheim/Reicholzheim/Külsheim II und der JSG Mainschleife.

Für beide Gruppen gilt: Die jeweils vier bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Endrunde, die ebenfalls zwei Wochen danach ausgetragen wird.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. kja