A-Junioren spielen groß auf

FC Astoria Walldorf II – FSV Hollenbach 2:5

Hollenbach: Rohn, Heim (68. Meinczinger), Marekker, Specht, Beck, Braun, Krieger (68. Scheuerl), Limbach, Hofmann (83. Reichert), Stegmaier (60. Kürschner), Pöthe.

Tore: 0:1 (8.) Rico Hofmann, 0:2 (27.) Rico Hofmann, 0:3 (43.) Luca Krieger, 0:4 (55.) Rico Hofmann, 1:4 (76.) Nik Schmid, 1:5 (78.) Hannes Braun, 2:5 (88.) Nik Schmid

Schon nach vier Minuten hatte Hannes Braun die große Chance, die Gäste in Führung zu schießen, doch er scheiterte am FC-Keeper. In der achten Minute war es dann aber soweit. Rico Hofmann setzte sich gut durch und blieb auch vor dem Torhüter cool.

Hollenbach machte munter weiter und vor allem Luca Krieger hatte Möglichkeiten, um die Führung auszubauen. Abermals Rico Hofmann ließ den FSV jubeln. Beim 2:0 blieb er wieder Sieger gegen den gegnerischen Torhüter.

Hollenbach zog sich nun etwas zurück und überließ Walldorf den Ballbesitz. Die erste Hälfte neigte sich dem Ende zu, als Luca Krieger, toll in Szene gesetzt von Marco Specht, zum 0:3 erfolgreich war. Die deutliche Gästeführung zur Pause war absolut verdient.

Der vierte Streich des Gasts war wieder Rico Hofmann vorbehalten (55.). Marco Specht setzte sich elegant durch und legte mustergültig quer. Nik Schmid schoss die Kugel zum 1:4 für den FC Astoria über die Linie (76.). Den alten Vorsprung von vier Toren besorgte Hannes Braun in der 78. Minute, als er seinen Bewacher abschüttelte und vor dem Torhüter überlegt einschoss. Kurz vor Ultimo war noch Schmid für das 2:5 verantwortlich (88.). Hollenbach gewann souverän und absolut verdient.

FSV Trainer Tobias Ippendorf: „Ich bin sehr froh über den Sieg und die gezeigte Leistung. Vor allem in der Anfangsphase haben wir vieles richtig gemacht und überzeugt. In der Schlussphase dürfen wir die Ordnung nicht verlieren, auch wenn wir eindeutig führen. Das müssen wir besser machen. Gegen Neckarelz können wir unsere tolle Vorrunde krönen.“ Am kommenden Sonntag genießt der FSV Hollenbach Heimrecht gegen die SPVGG Neckarelz. Dieses Spiel ist sogleich das letzte Spiel in der Vorrunde. ti

