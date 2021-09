4500 Zuschauer sahen nur ein 4:0 der Profis

Genau heute vor zehn Jahren, am 18. September 2011, erlebte Höpfingen ein „Jahrhundertereignis“, als der damalige Fußball-Bundesligist und viermalige Deutsche Meister Werder Bremen unter Trainer Thomas Schaaf vor rund 4500 Zuschauern auf dem Sportgelände des TSV gegen TSV Höpfingen ein Freundschaftsspiel der besonderen Art bestritt. Der TSV Höpfingen hatte spektakulär –just im Jahre des 100-jährigen Vereinsjubiläums und der 775-Jahr-Feier Höpfingens – einen Wettbewerb für Sportvereine mit dem Titel „Schreibt Vereinsgeschichte“ des damaligen Werder-Top-Sponsors „Targobank“ unter 271 teilnehmenden Vereinen gewonnen. Neben 50 000 Euro für einen besonderen Vereinszweck – und sich somit bald den Bau einer Natursteintribüne verwirklichte – erhielt der siegreiche Höpfinger Sportverein dieses Gastspiel des jetzigen Zweitligisten. Es ging als „Wunder von Höpfi“ in die Vereins-und Ortsannalen ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das damalige TSV-Führungsgremium um den stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Kuhn, den dritten Vorsitzenden Michael Volk, Kassenwart Steffen Kuhn , Geschäftsführer Frieder Farrenkopf sowie Fußballabteilungsleiter und Initiator Uwe Todtenhaupt hatte mit fünf aus der Vorstandschaft gebildeten Teams seit Mitte Juli filigran geplant. Mehr als 300 Helfer waren an jenem Tag im Einsatz, bestens unterstützt wurde der TSV durch die Höpfinger DRK-Bereitschaft und der Höpfinger Freiwilligen Feuerwehr sowie im Vorfeld und Nachgang durch Firmen Höpfingens und der nahen Umgebung. Insbesondere das Herbeischaffen von Paletten, um erfinderisch die Zuschauerkapazität zu erhöhen, war nur durch Hilfe von Firmen möglich. Auch wurden in der Nacht zum Spiel bei Firma Kuhn 800 Exemplare der TSV-Stadionzeitung „Höpfemer Sport-Echo“ kopiert und von TSV-Aktiven gefaltet!

Wiese, Naldo, Pizarro . . .

Angereist waren Wiese, Naldo, Pizarro, Rosenberg und Co. vom samstäglichen Bundesligaspiel aus Nürnberg sogar als Bundesliga-Tabellenführer.Trotz des Landesligaspiels am Tag zuvor in Sattelbach (2:0-Sieg) schlug sich der Spitzenreiter der Landesliga Odenwald um Trainer Elmar Dietz sowie Co-Trainer Meik Böhrer, Torwarttrainer Michael Hoffmann, Spielausschuss Udo Schwab und Kapitän Dominik Mechler mehr als wacker bei dieser Partie, die um 11 Uhr begonnen hatte und die Zuschauer mit „La Olas“ dem durchwachsenen Wetter trotzten. Am Ende hieß es nur 4:0 für die Profis von der Weser! Sowohl Werders Chefcoach, der nach dem Spiel noch bestgelaunt vor das Mikrofon trat, als auch Geschäftsführer Klaus Allofs zeigten sich mit ihrem Team begeistert von der Atmosphäre im Lochbachareal. Werder TV hatte sogar live berichtet, ebenso war ein Sport 1-Fernsehteam neben zahlreichen Vertretern von Printmedien vor Ort.

Uwe Todtenhaupt war der Initiator. Er hatte Ende Mai 2011 von diesem Vereins-Wettbewerb gelesen, bei dem der teilnehmende Verein ein dreiminütiges Video „eines Sportereignisses nach Wahl“ drehen sollte. Sofort nahm er den TSV-Spieler Andre Kaiser mit ins Boot, der zahlreiche Mitspieler und Fans für seine Idee „Wir stellen das Wunder von Bern von 1954 nach“ begeistern konnte. Schon wenige Tage später mimten Höpfingens Spieler die legendären Sensations-Weltmeister wie Trainer Sepp Herberger und „Chef“ Fritz Walter sowie „Boss“Helmut Rahn. Hinter den Kulissen sorgten HelferInnen mit Gartenschläuchen für das „Fritz-Walter-Wetter“, Damen faszinierten als Fans im Original 50er-Look und ein Oldtimer-Treffen in Hardheim wurde gar als „Sieger-Autokorso“ eingebaut. Dieses „Gesamtkunstwerk“ zog die dreiköpfige Jury, unter anderem mit Klaus Allofs, in ihren Bann und kürte es als „Nr.1“ ro

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2