363 Spiele pausieren

Der Württembergische Fußball-Verband wird am Samstag, 22. April, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in den Fokus rücken. Ab der Altersklasse der D-Jugend werden die Spiele in der Regel von geprüften Schiedsrichtern geleitet – Spieler, Trainer, Zuschauer und Schiedsrichter treffen das erste Mal aufeinander. Um zu einem respektvollen Miteinander aufzurufen, setzt der Verbands-Schiedsrichterausschuss (VSRA) unter dem Motto „Fair bleiben, liebe Eltern! Wir alle für Respekt und Fairplay!“ genau hier an.

Wie schnell fallen unbedacht Sätze wie „Bist du blind?“ oder „Was der schon wieder pfeift!“. Über die Auswirkungen solcher Ausrufe macht man sich in dieser Situation keine Gedanken. Um für einen fairen Umgang – auch mit dem Schiedsrichter – zu werben, werden an diesem Tag 363 D-Junioren-Spiele im Verbandsgebiet pausiert. Die Spiele werden normal angepfiffen und nach etwa zehn Minuten unterbrochen. In dieser Pause holen sich die Spielerinnen und Spieler grüne Karten bei ihren Betreuern ab, die sie an die Eltern und Zuschauer verteilen. Li