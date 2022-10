3:2 nach 0:2-Rückstand

SGM Mulfingen II/Hollenbach II – SGM Löffelstelzen/MGH II 3:2

Tore: 0:1 Jonas Deppisch (17.), 0:2 Tobias Vierneißel (29.), 1:2 David Kempf (38.), 2:2 Johannes Müller (54.), 3:2 Gutknecht (67.). – Rote Karte: Hirschlein (Mulf. II/Hollenb. II/85.)– Schiedsrichter: Armin Volpp (Schöntal)

Getreu dem Motto: „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“ gewannt die Heimelf nach „dünner“ Leistung knapp gegen das Schlusslicht.

Mulfingen/Hollenbach begann verhalten und die Gäste kamen besser ins Spiel. Viele Ungenauigkeiten prägten das Spiel der Einheimischen. Vieles blieb im ersten Durchgang auch Stückwerk, so erarbeitete sich der noch punktlose Gast einen Vorteil. Diesen wussten sie dann auch in Person von Jonas Deppisch zu nutzen (17.). Er setzte den Ball aus sechzehn Metern trocken ins rechte Eck. Auch dies war nicht der „Hallo-Wach-Effekt“ für die Heimelf. Völlig verdient erhöhte dann Tobias Vierneißel auf 0:2 (29.). David Kempf setzte sich in der 39. Minute toll im Strafraum durch und verkürzte auf 1:2.

Nach dem Wechsel ließen die Gäste mit zunehmender Spieldauer nach und die Einheimischen begannen Fußball zu spielen. Den Ausgleich markierte dann Johannes Müller nach schöner Vorarbeit von Gutknecht (54.). In der Folge ließen die Gäste immer mehr Federn und wiederum Gutknecht konnte die Führung erzielen und das Spiel drehen (67.). Als Mulfingen/Hollenbach nach Foul und roter Karte die letzten fünf Minuten in Unterzahl agieren mussten, wurde es noch einmal eine spannende Schlussphase. Löffelstelzen schaffte es aber nicht mehr, entscheidend nachzulegen. So blieb es beim knappen Heimsieg. Die Gäste zieren damit weiter ohne Punkt das Tabellenende.