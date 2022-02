2:1-Erfolg gegen Würzburg gefeiert

In einem interessanten Spiel gewinnt die Mannschaft von Hollenbachs Trainer Tobias Ippendorf verdient mit 2:1 gegen die U19-NLZ-Mannschaft der Würzburger Kickers. Eine Woche vor dem Rückrundenauftakt gegen Neckarelz durften sich die Spieler des FSV Hollenbach mit einer NLZ-Mannschaft messen. Bei schwierigen Windverhältnissen begannen die Würzburger dominant. Hollenbach hatte zwar immer wieder gute Ansätze, eindeutige Chancen waren Mangelware. Würzburg kombinierte sich in der 25. Minute gut durch, doch Keeper Pauels verhinderte den Würzburger Führungstreffer. In der 43. Minute war er aber bei einem Weitschuss machtlos. In der 45. Minute wäre nach einer Standardsituation sogar der Doppelschlag möglich gewesen, aber ein Kopfball eines Würzburgers landete an der Latte. So ging es mit einer verdienten 1:0-Pausenführung für die Kickers in die Kabine. Nach dem Wechsel drehte sich die Partie. Hollenbach agierte mutiger, bissiger, gewann nahezu jeden Zweikampf. Man erspielte sich Chance um Chance. Limbach und Beck drehten frühzeitig das Spiel mit ihren Toren zum 1:1 und 2:1. Auch danach blieb Hollenbach spielbestimmend und stellte Würzburg immer wieder vor großen Problemen. Tore fielen aber keine mehr. So blieb es beim insgesamt verdienten Heimerfolg der Ippendorf-Elf. pm

