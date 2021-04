19 Plätze sind frei

Als Einstieg in die digitale Trainer-C-Ausbildung bietet der Badische Fußball-Verband in Zusammenarbeit mit seinen Fußballkreisen ab dem 10. Mai mehrere dezentrale/hybride Basiswissen-Lehrgänge im Blended Learning-Format an. Der gesamte Lehrgang erfolgt über die Online-Plattform „edubreak“. Hierbei bearbeiten die Teilnehmer Inhalte und Aufgaben digital und nehmen an „Live-Sessions“ per Videokonferenz teil. Abgeschlossen werden diese Lehrgänge durch einen/zwei Praxistag/e in den Fußballkreisen.

Das Basiswissen umfasst Themen wie Trainingsdurchführung, Basistechniken, Demonstrationsfähigkeit, Koordination und konditionelle Fähigkeiten, Kooperationsangebote, Integration Kinder- und Jugendschutz sowie Regelkunde. Insgesamt finden neun Basiswissen-Lehrgänge statt. Es stehen pro Lehrgang 19 Lehrgangsplätze zur Verfügung. Durch die aktive Teilnahme an den Live-Sessions (online), der aktiven Teilnahme an den Praxiseinheiten (Präsenz) und der Bearbeitung der Inhalte sowie Aufgaben kann das Modul Basiswissen erfolgreich abgelegt werden. Der Besuch an einem DFB-Stützpunkttraining (Präsenz) inklusive Praktikumsbericht rundet den gewöhnlichen Umfang am Modul Basiswissen ab. Für die Teilnahme ist kein Bildungsurlaub notwendig und möglich. Voraussetzung zur Teilnahme ist eine aktive Mitgliedschaft in einem BFV-Verein.

Die Anmeldung als Teilnehmer kann aus organisatorischen Gründen nur aus und für die entsprechenden Fußballkreise erfolgen. Die Durchführung von weiteren digitalen Angeboten aus dem Bereich der Trainer-Aus- und Fortbildung wird derzeit geprüft.

Für Rückfragen stehen die Kollegen der Abteilung Qualifizierung gerne per Mail an qualifizierung@badfv.de oder telefonisch unter 0 7 21 / 4 09 04 29 zur Verfügung. aka

