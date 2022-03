16 Vereine freuen sich über die Auszeichnung

16 Vereine erhielten am Samstag in der „Klima Arena“ Sinsheim das „kleine Kleeblatt“. Das in dieser Saison etwas abgespeckte Qualitätssiegel verleiht der BFV Fußballvereinen für ihre Leistungen in Sachen Kinder- und Jugendfreundlichkeit, Leistungsförderung, Ehrenamtlichkeit und Engagement für Freizeit- und Breitensport.

Aufgrund der Corona-Pandemie war es in der Saison 2020/2021 nicht möglich, den „Kleeblatt“-Wettbewerb in vollem Umfang durchzuführen. Der Badische Fußballverband bot daher das „Kleines Kleeblatt“ mit den vier Bausteinen DFB-Fußball-Abzeichen, Kinder-stark-machen, Umwelt- und Gesundheit sowie eine soziale Aktion an.

16 Vereine beteiligten sich dennoch und erhielten in der „Klima Arena“ Sinsheim ihre Auszeichnung von BFV-Vizepräsident Jürgen Galm und Matthias Hostadt, dem Vorsitzenden des Freizeit- und Breitensportausschusses. Galm betonte die Wichtigkeit, gerade während der lang andauernden Pandemie als Verein aktiv gewesen zu sein und gratulierte den Vereinen. Neben einem Ball erhielten die Preisträger vom Europa-Park Rust Torbänder zur Höhenreduzierung für den Kinderfußball. Als Highlight lud der Badische Fußballverband je drei Vereinsvertreter zum DFB-Länderspiel Deutschland gegen Israel in die Arena in Sinsheim ein.

Das Thema Umwelt bildete erstmals einen Baustein in den Anforderungen des „Kleeblatts“ und so freuten sich der BFV und die „Klima Arena“ über die Möglichkeit, die Ehrung in dem 2019 eröffneten Erlebniszentrum in Sinsheim durchzuführen. Der zweite Vorsitzende der „Klima Arena“, Christian Ledig, stellte eine weitere Zusammenarbeit, ähnlich wie mit der Sepp-Herberger-Stiftung, in Aussicht.

Zwei Vereine hatten den Baustein Umwelt- und Gesundheit besonders aufgegriffen und erhielten von Hostadt einen Sonderpreis. Mit dem Rad gegen den Klimawandel und für die Gesundheit lautet das Motto des VfB Wiesloch und des SC Fortuna Oberschefflenz. Die VfBler, die zu Auswärtsspielen mit dem Fahrrad fahren, freuten sich über Fußbälle. Für den SC gab es einen Gutschein für einen Workshop in der „Klima Arena“. Die vereinseigene Genuss- und Fitnessradler-Gruppe war innerhalb von drei Wochen fast 10 000 Kilometer geradelt und sparte auf diesem Weg 1366 Kilogramm CO2 ein.

Die Preisträger: SV Königshofen, Kreis Tauberbischofsheim, FC Gissigheim, Kreis Tauberbischofsheim, SV Pülfringen, Kreis Tauberbischofsheim, JF Ravenstein, Kreis Buchen, SC Fortuna Oberschefflenz, Kreis Mosbach, SV Schefflenz, Kreis Mosbach, SV Edelweiß Neidenstein, Kreis Sinsheim, VfB Bad Rappenau, Kreis Sinsheim, SG Lobbach, Kreis Heidelberg, FC Rot, Kreis Heidelberg, VfB St. Leon, Kreis Heidelberg, VfB Wiesloch, Kreis Heidelberg, FV Graben, Kreis Karlsruhe, ATSV Kleinsteinbach, Kreis Karlsruhe, JFV Stutensee, Kreis Karlsruhe, JFV Straubenhardt, Kreis Pforzheim. In der Saison 2021/22 können sich die Vereine mit dem BFV-„Kleeblatt“ zum 25. Mal ihre Jugendarbeit buchstäblich vergolden lassen. Anmelden bis 31. März möglich. bfv

