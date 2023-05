1:2-Niederlage – wie schon in der Vorrunde

SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim – SC Klinge Seckach 1:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dittwar/TBB: Schuchmann, Berberich (76. Schmitt), Strobel, Schwarz, Konrad, Scheuermann, Knüll, Stang, Schneider, Kilian (67. Rudelgaß), Höpfl.

Seckach: Haas, Ballweg, Eiffler, Hehn (82. Egolf), Böhrer, Kraft, Sauter, Ristl (84. Häder), Holder, Kowarik (64. Kraus), Felgendreher (21. Heisner).

Mehr zum Thema Der Spieltag im Kreis TBB TSV Assamstadt verliert weiter an Boden Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Tauberbischofsheim 9:0-Sieg: Hochhausen/Impf. II/TBB II feiert Torfestival Mehr erfahren Fußball „Derby“ in der Verbandsliga Mehr erfahren

Tore: 0:1 Jana Hehn (10.), 0:2 Jule Heisner (70.), 1:2 Benita Höpfl (71.). – Schiedsrichter: Gabriel Richter (Uissigheim).

Zunächst kam der Heimverein gut in dieses Spiel der Frauen-Verbandsliga. Doch in der 10. Minute gingen die Gäste mit einem Distanzschuss in Führung. An diesem Spielstand sollte sich, trotz einiger Chancen auf beiden Seiten, bis zur Halbzeit nichts ändern.

Nach der Pause versuchte die Heimelf noch stärker nach vorne zu pressen. Gedämpft wurden die Anstrengungen, als der Gast in der 70. Spielminute auf 2:0 erhöhe. Postwendend verkürzte die SpG jedoch durch Benita Höpfl. Danach wurden noch einmal alle Kräfte mobilisiert, allerdings ohne Erfolg.

Am Freitag trifft die SpG nun auf den ATSV Mutschelbach. ls