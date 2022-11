1. FC Umpfertal war ganz nah dran

1. FC Umpfertal – FV Mosbach 1:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Umpfertal: Nied, Oehm, Lorenz, Herrmann, Wild, Dürr, Müller, Schütz (81. Hobl), Sternberg (55. Kuntschik) , Krenz, Würzberger.

Mosbach: Bittig, Ebert, Frey (77. Kief), Wolf, Bieler (57. Müller), Mohr, Martin (48. Eitelwein), Kerling, Stadler, Heizmann, Knörzer.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landesliga Odenwald Sieg gegen Umpfertal: SV Nassig verabschiedet sich ins Mittelfeld Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Tauberbischofsheim Reicholzheim zieht an Assamstadt vorbei Mehr erfahren

Tore: 0:1 Max Heizmann (48./Foulelfmeter). 0:2 Yannick Eitelwein (55.), 1:2 Dean Schütz (64.). – Schiedsrichter: Dominik Vogel (Baiertal). – Zuschauer: 200.

Die Anfangsphase war recht zerfahren. Das Spielgeschehen fand auf Augenhöhe im Mittelfeld statt. In der 27. Minute hatte der MFV dann die erste hochkarätige Chance, die Christopher Nied im Tor des FCU stark vereitelte. Der anschließende Nachschuss landete im Toraus.

Mosbach wurde dann bis zur Pause stärker und hatte nun deutlich mehr vom Spiel. Bittig im MFV-Tor hatte kaum etwas zu tun.

Direkt nach Wiederanpfiff brachte die Mosbacher Offensive die Hintermannschaft des FCU so in Bedrängnis, dass nur noch ein Foul Schlimmeres verhindern konnte. Der Unparteiische zeigte auf den Punkt und Max. Heizmann verwandelte abgeklärt. Nur acht Minuten später erhöhte Yannick Eitelwein per sehenswertem Volleyschuss auf 2:0 für die Gäste.

Nach einem schönen Ball auf Lukas Kuntschik, scheiterte dieser noch an Gästekeeper Bittig, doch Dean Schütz erzielte per Chip den Anschlusstreffer (64.).

Beflügelt durch das Tor kam Umpfertal wieder zurück ins Spiel und hätte sich bis zum Abpfiff auch ein Remis verdient gehabt, aber es sollte an diesem Tag einfach nicht sein. Etwas glücklich durften nach Spielende die favorisierten Mosbacher die drei Punkte mit nach Hause nehmen.