1. FC Umpfertal überrascht die Messestädter

SV Königshofen – 1. FC Umpfertal 0:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Königshofen: Hönig, Tiefenbach, Karim, Henning, Especiosa, Michelbach N., Michelbach M. (60. Sack), Arias, Rathmann (65. Dauth), Vierneisel, Knab (66. Helbig).

Umpfertal: Nied, Fischer, Lorenz, Hermann, Wild, Dürr, Müller (90. Völker), Schütz (77. Sternberg), Krenz (82. Tunga), Kuntschik (55. Hobl), Würzberger.

Mehr zum Thema Landesliga Odenwald FC Schloßau kommt derzeit auf keinen grünen Zweig Mehr erfahren Landesliga Odenwald 1. FC Umpfertal war ganz nah dran Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landesliga Odenwald „Das ist schon eine stolze Serie“ Mehr erfahren

Tor: 0:1 (45.) Lorenz. – Schiedsrichter: Pascal Mauer (Gerchsheim). – Zuschauer: 300.

Vor rund 300 Fußballfans musste der SV Königshofen gegen den 1. FC Umpfertal eine sicherlich vermeidbare Heimniederlage in der Landesliga Odenwald hinnehmen. Die Einheimischen begannen schwungvoll und schon mit dem ersten Angriff verzog Jannis Vierneisel knapp am Kasten vorbei. Im weiteren Verlauf spielte sich viel im Mittelfeld ab und weitere Tormöglichkeiten blieben rar. Ein Kopfball erneut von Jannis Vierneisel verfehlte das Gehäuse, ansonsten blieben beide Seiten offensiv blass. Kurz vor dem Pausenpfiff fiel dann doch die Führung für den Gast, als Dennis Lorenz einen zu kurz abgewehrten Ball in die Maschen setzte. Im zweiten Durchgang spielten eigentlich nur noch die Gastgeber Richtung gegnerisches Tor. Teilweise wurden hochkarätige Chancen heraus gearbeitet, doch Umpfertals Keeper Christiopher Nied entschärfte gleich einige Bälle großartig. Umpfertal verteidigte geschickt und konnte sich immer wieder befreien. Fast wäre dem FC in diese Drangperiode der zweite Treffer gelungen, allerdings war Tobias Hönig auf dem Posten. Der SVK dränge bis zum Ende auf den Ausgleich, der allerdings nicht mehr gelingen sollte. Dennoch musste der Aufsteiger bis zum Schlusspfiff bangen, ehe der Auswärtssieg unter Dach und Fach war.

VfK Diedesheim – TSV Höpfingen 2:0

Diedesheim: Hammel, Gebauer, Hogen, Sahin, Löhr (88. Tösel), Müller R. (73. Link), Hüttler F. (66. Müller N.), Hüttler L., Fitze (90. Marx), Lenz, Angstmann.

Höpfingen: Stöckel, Hering, Nohe, Mechler, Bartesch (64. Streun), Knörzer, Hauk (60. Klier), Bauer, Dahlhues, Diehm, Bundschuh (50. Kuhn).

Tore: 1:0 Lenz (12.), 2:0 Hüttler L. (19.). – Schiedsrichter: Cedric Walter.- Zuschauer: 250.

Diedesheim begann auf dem Kunstrasen in Neckarelz druckvoll und dominierte die Partie. Tolle spielerische, schnelle Angriff führten auch früh zur verdienten Führung durch Lenz. Lukas Hüttler konnte kurz darauf weiter erhöhen. Der TSV Höpfingen gab nicht auf und hielt dagegen. Die spielerische Überlegenheit lag aber auf VfK-Seite. In der zweiten Halbzeit konzentrierte sich Diedesheim auf die Siegverwaltung. Höpfingen hatte nach Fehler in der Verteidigung noch eine hochkarätige Chance zum Anschlusstreffer, aber Hammel parierte den Ball stark. Mit der Zeit ließen bei Höpfingen die Kräfte nach und Diedesheim hatte mehrere Möglichkeiten den Sack zu zu machen. Die Chancen blieben ungenutzt, so endete das Spiel völlig verdient mit einem Sieg für den VfK Diedesheim in diesem Kellerduell.