1. FC Schweinfurt 05 trotz des Rückstandes zuversichtlich

Der 1. FC Schweinfurt 05 tritt am morgigen Samstag, 19. Juini, um 13 Uhr im zweiten Aufstiegsduell zur 3. Liga beim TSV Havelse an. Im Hinspiel kassierten die Unterfranken vor heimischer Kulisse eine bittere 0:1-Niederlage. Die Partie in Garbsen wird dabei vor rund 1100 Zuschauern stattfinden.

Erstmals seit 2003/04 wollen die „Schnüdel“ wieder in die dritthöchste Spielklasse aufsteigen. Dazu braucht der bayerische Fußball-Regionalligist im Rückspiel einen Auswärtssieg. „Wir haben genug Selbstvertrauen, um auch in Havelse zu bestehen. Noch ist für uns alles drin. Am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden“, betont Schweinfurts Trainer Tobias Strobl vor dem Duell mit den Niedersachsen.

Auch Angreifer Florian Pieper ist optimistisch: „Es ist unfassbar, wie positiv sich der Verein in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Die Rahmenbedingungen wurden nach und nach verbessert, die Unterstützung ist riesengroß. Für den Fall des Aufstiegs würden die Aufmerksamkeit und die Unterstützung weiter steigen. Das wäre eine Riesensache, zumal es in der 3. Liga auch noch zu Derbys gegen die Würzburger Kickers käme. Der 1. FC Schweinfurt 05 ist aktuell dem Profifußball so nah wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Diese Chance wollen wir nutzen. Es muss unser Ziel sein, im Gegensatz zum ersten Duell diesmal unser Spiel durchzubringen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir auch gute Chancen. .“

Auch beim TSV Havelse gibt man sich vor dem Rückspiel und der finalen Entscheidung um den Drittligaaufstieg relativ entspannt. „Ich hoffe, dass die Vorfreude und die Lust auf das Spiel bei den Jungs überwiegt. So ein Ereignis werden sie nicht allzu oft erleben, deshalb sollen sie das Ganze auch positiv und mutig angehen“, sagt TSV-Cheftrainer Jan Zimmermann vor dem Duell mit dem Meister der Regionalliga Bayern.

Eine ähnliche Wortwahl wählt auch Präsident Manfred Hörnschemeyer: „Die Spieler sind bereit, die wollen alles für die Dritte Liga geben. Da haben wir als Verein gesagt: ‘Gut, wir versuchen das.’ Wenn es nicht reicht, dann ist es so, aber dann haben wir es versucht. Wir stehen nicht unter Druck.“

Für Zimmermann wird es derweil das letzte Spiel als Cheftrainer des TSV Havelse sein. Der 41-Jährige wechselt zur neuen Saison zum Zweitligisten Hannover 96: „Es geht nicht nur um mich, es geht um den Verein und um die Jungs, die sich das verdient haben. Und es ist egal, wie es ausgeht und wo ich als Trainer arbeiten werde: Havelse gehört zu meiner Geschichte. Und das wird auch immer so bleiben.“ pati

