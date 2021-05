1. FC Schweinfurt 05 darf weiter vom Aufstieg träumen

Der FC 05 Schweinfurt hat auch sein zweites Playoff-Spiel in der Regionalliga Bayern gewonnen, und zwar mit 2:0 bei Viktoria Aschaffenburg. Vor 250 Zuschauern im Stadion am Schönbusch trafen Martin Thomann (29.) und Lukas Ramser (88.) zum nie gefährdeten Sieg.

AdUnit urban-intext1

Bereits das erste Spiel hatte Schweinfurt gegen die Spvgg. Bayreuth mit 2:1 für sich entschieden. Mit der optimalen Ausbeute von sechs Punkten führen die Schweinfurter die Playoff-Tabelle nach den ersten beiden Partien souverän an.

„Schweinfurt war die bessere Mannschaft. Wir haben alles versucht, deshalb sind wir auch nicht ganz so traurig. Aber ab der 65. Minute sind die Körner weniger geworden. Und das hat der Gegner ausgenutzt. Wenn wir Schweinfurt schlagen wollen, dann müssen wir schon auf Top-Niveau sein“ analysierte Viktoria-Coach Jochen Seitz nach der Partie.

Dagegen betonte FC05-Cheftrainer Tobias Strobl: „Wir haben uns wieder zu wenig mit Toren belohnt. Aber das ist nach zwei Spielen das einzige Manko. Ansonsten haben wir sehr, sehr viel richtig gemacht.“

AdUnit urban-intext2

Unterschiedliche Vorzeichen

Die beiden Mannschaften sind mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Finalrunde der Regionalliga Bayern gestartet. „Schweinfurt durfte schon seit dem 15. März ohne Einschränkungen trainieren. Aschaffenburg erst seit drei Wochen“, sagte Viktoria-Trainer Jochen Seitz im Vorfeld. Dafür hatten die Aschaffenburg am vergangenen Wochenende mit dem Ligapokal-Spiel gegen Bayreuth eine echte Generalprobe. Viktoria-Coach Jochen Seitz sieht seine Mannschaft nicht als Favorit in den Play-Offs, Schweinfurt will unbedingt aufsteigen.

Playoff wegen Corona

Die Playoff-Spiele sind notwendig, weil die Spielzeit in der Regionalliga Bayern coronabedingt Ende Oktober unterbrochen wurde. Dank einer Sondergenehmigung des bayerischen Innenministeriums darf jetzt der Meister in einer kleinen Finalrunde ausgespielt werden. Mit „Abbruch-Tabellenführer“ Viktoria Aschaffenburg, der Spvgg. Bayreuth (war auf Platz drei platziert) und dem FC 05 Schweinfurt (Platz 4). Der Tabellenzweite, die U21 vom 1. FC Nürnberg, hat keine Lizenz für die 3. Liga beantragt.

AdUnit urban-intext3

Spielmodus

Der Spielmodus sieht vor, dass alle Mannschaften gegeneinander spielen, und zwar jeweils Heim- und Auswärtsspiel. Der Gewinner der Playoff-Runde, die noch bis zum 5. Juni dauert, darf in Hin- und Rückspiel (12. und 19. Juni) gegen den Regionalliga-Nord-Vertreter TSV Havelse antreten und um den Sprung in die dritthöchste deutsche Spielklasse kämpfen. pati

AdUnit urban-intext4