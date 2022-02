Zehn „TBBler“ in der deutschen Mannschaft

Lange war unsicher, ob die Fecht-Europameisterschaften der Junioren und Kadetten in Novi Sad vom 26. Februar bis 7. März aufgrund der Corona-Pandemie stattfinden würden. Doch nun ist die Ausschreibung erfolgt und der Fecht-Club Tauberbischofsheim wird insgesamt zehn Athleten in die serbische Kulturmetropole schicken. Dies ergab die Nominierung des Deutschen Fechter-Bundes. Die meisten davon besuchen mit dem Matthias-Grünewald-Gymnasium (MGG) und dem Wirtschaftsgymnasium (WG) sogenannte „Eliteschulen des Sports“.

Bei den Titelkämpfen der Herrenflorett-Junioren werden Paul-Luca-Faul und Bastian Kappus an den Start gehen. Paul-Luca Faul steckt mitten in den Abiturprüfungen. Die Europameisterschaft ist für ihn daher eine besondere Herausforderung. Bastian Kappus urchläuft als erster Schüler des MGG das von Oberstudienrat Heinrich entwickelte Modell der Schulzeitstreckung. Er wird einer der jüngsten Teilnehmer bei der Junioren-Europameisterschaft sein.

Starke Turniere

Im Herrenflorett-Wettbewerb der Kadetten hat sich Ruben Lindner nach starken Turnierergebnissen das Ticket für Novi Sad gesichert. Der gebürtige Dresdener nimmt ebenfalls am Modell der Schulzeitstreckung des Matthias-Grünewald-Gymnasiums teil.

Noah Heitz, der vor über zwei Jahren von Saarbrücken an die Tauber gewechselt ist, komplettiert die deutsche Mannschaft der „Florettis“.

Im Damenflorett ruhen die Hoffnungen auf Lucia Arnela. Die MGG-Schülerin konnte durch konstant gute Wettkampfergebnisse überzeugen wird bei den Kadetten an den Start gehen. Larissa Evers setzte vor allem durch ihren starken Auftritt beim Weltcup-Turnier in Posen ein dickes Ausrufezeichen.

Vollständig in Tauberbischofsheim

Auch der Junioren- Degenfechter Michael Trebis wird zur EM nach Serbien reisen. Der Heidelberger hat nach dem Abitur ein Studium in Würzburg begonnen und sein Fechttraining vollständig nach Tauberbischofsheim verlagert. Bendix Kelpe gelang bei seinem letzten Turnier, dem Star-Cup in Belgrad, der Sprung in die EM-Nominierungsliste.

Im Damendegen-Junioren Wettbewerb vertritt Katharina Kozielski die deutschen Farben. Katharina absolviert aktuell die Spitzensportförderung im Polizeidienst des Landes Baden-Württemberg,

Schließlich kann auch der Tauberbischofsheimer Säbelfechter Leon Kuzmin nach seinem bravourösen dritten Platz beim Weltcup-Turnier in Plovdiv die Koffer für die Europameisterschafts-Teilnahme in Novi Sad packen. attk