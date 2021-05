Zahlreiche Medaillen geschmiedet

Sein Name ist untrennbar mit der Zeit der großen Erfolge des legendären Tauberbischofsheimer Fechtzentrums verbunden. Berndt Peltzer hat dort als Degentrainer unzählige Talente zu Weltklassesportlern geformt. Am heutigen Samstag, 15. Juni, feiert der Ehrenpräsident des Nordbadischen Fechterbundes seinen 90. Geburtstag.

Geboren wurde Peltzer 1931 in Eschweiler in Nordrhein-Westfalen. Sportlich verlief sein Weg zunächst „zweigleisig“: Er war zum einen ein recht erfolgreicher Feldhandballer und spielte unter anderem in der Oberliga. Zum anderen entdeckte er 1949 allerdings auch seine große Liebe zum Fechtsport. Als Aktiver kämpfte er sich mit dem Säbel in viele Finales bei internationalen Wettkämpfen und wurde mehrfach in der deutschen Nationalmannschaft eingesetzt.

Berndt Peltzer wird am heutigen Samstag 90 Jahre alt. © FV-Archiv

Nach seiner aktiven Zeit schlug Peltzer die Trainer- und Funktionärslaufbahn ein. So wurde er Fechtclubvorstand in Stolberg, dann Jugendwart im Deutschen Fechter-Bund und 1969 erster hauptamtlicher Sportlicher Leiter beim DFB. Da diese Funktion „auf die Dauer gesehen zu einer eingefahrenen Schreibtischtätigkeit zu werden drohte“, wie er selbst einmal gegenüber den FN betont hat, bewarb er sich beim FC Tauberbischofsheim auf eine Trainerstelle – und wechselte 1971 als 40-Jähriger an die Tauber, wo Emil Beck damit begonnen hatte, eine „Medaillenschmiede“ von Weltruhm aufzubauen. Dass dies ihm letztendlich mit überwältigendem Erfolg gelang, daran hat auch Berndt Peltzer einen großen Anteil.

Schon 1973 wurde er Landestrainer des Nordbadischen Fechterbundes für alle Waffen. 1987 wurde er dann sogar zum Bundestrainer der Herren-Degennationalmannschaft „befördert“. Seine Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen: Goldmedaille im Degen-Einzel für Arnd Schmitt bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul, Goldmedaille mit der Mannschaft bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona in der Besetzung Elmar Borrmann, Robert Felisiak, Wladimir Resnitschenko, Uwe Proske und Arnd Schmitt sowie eine Silbermedaille bei den Spielen 1988 (Elmar Borrmann, Volker Fischer, Thomas Gerull, Alexander Pusch und Arnd Schmitt). Auch bei Weltmeisterschaften gingen Schützlinge von Bundestrainer Berndt Peltzer erfolgreich auf Titeljagd. So wurden 1987 der Tauberbischofsheimer Volker Fischer und 1990 sein Vereinskollege Thomas Gerull Weltmeister.

Über viele Jahre hinweg führte Berndt Peltzer auch als ehrenamtlicher Präsident den Nordbadischen Fechter-Bund. Hier hat er die gesamte Administration modern strukturiert, ein neues Management aufgebaut und die Kontakte zu den Mitgliedsvereinen erheblich intensiviert. eub