Wohlfühlen auf dem Treppchen

Ein sehr erfolgreiches Wochenende liegt hinter dem wiedererstarkten Nachwuchs des FC Tauberbischofsheim. Bei drei Turnieren gab es Top-Resultate im Florett und Degen.

In Esslingen beim Erika-Salzmann-Kern-Cup in der Klasse U 11 weiblich war Emma Sun bei ihrem ersten Turnier gleich erfolgreich und belegte Platz 1. Marla Weigand wurde Fünfte, und Lina Horvath Neunte. Ähnlich und fast genauso gut machte es Milla Höpfl in der U 13 auf Rang 2. Sie musste sich nur in einem denkbar knappen Finale Helena Kellner aus München geschlagen geben. Finja Mergl folgte auf Platz neun, gefolgt von weiteren FC-Fechtern Jette Brinkgmann, Allisa Reitmeier und Livia Sacco auf den Rängen. Auch der männliche Nachwuchs stand auf der Planche. In der Klasse U 13 belegte Eric Schmid den starken dritten Platz, gefolgt von seinen Teamkollegen Vinz Heudorf, Nio Ködel und Max Heilmann in den Rängen.

3 Bilder Platz 3 in Halle: Der Tauberbischofsheimer Leo Mayer. © FC

Es ging mit den Damen und Herrn U 15 weiter und mit einem weiteren Sieger. Kai Wundling gewann seine Klasse ohne Niederlage und sicherte sich den Siegerpokal, Julius Wöppel belegte einen guten 19. Platz. Bei den Damen absolvierten Milla Höpfl und Sara Weigand eine fehlerfreie Runde und scheiterten erst am letzten K.o. und belegten am Ende die Plätze 5 und 6.

Weitere Station war Halle der 28. Internationaler König-Pokal. Im Starterfeld U17 männlich belegte Leo Mayer, erst gebremst von einer Verletzung im Halbfinale den dritten Platz. Bei den Damen erreichte Ella Gamke den siebten Platz.

Im Degen waren die Jüngsten des FC auch unterwegs. Beim 28. Internationalen Reutlinger Achalmturnier in der Klasse U 11 Damen belegte Katharina Heinrich Rang 5. Bei den Herren ließ Leander Kammerer seine Konkurrenz hinter sich und gewann. Raphael de Nascimento und Jonah Plessing folgten auf den Rängen neun und elf. Bei den Herren U15 sicherte sich Leonard Blaser Platz drei, Kai Blohm und Constantin Kammerer folgten ihm im Feld.