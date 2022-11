Beim „ekays Women Foil Cup“ in Cottbus bewiesen die Florettfechterinnen des Fecht-Clubs Tauberbischofsheim einmal mehr ihre Dominanz. Leonie Ebert sicherte sich souverän den Sieg vor ihren Mannschaftskolleginnen Anne Kirsch, Aliya Dhuique-Hein, Leandra Behr und Carlotta Morandi. 67 Fechterinnen waren in Cottbus an den Start gegangen. Unser Bild zeigt von links: Anne Kirsch,Leonie Ebert, Aliya Dhuique-Hein, Leandra Behr und Carlotta Morandi). Bild: Fecht-Club

