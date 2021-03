Ein Jahr lang fand kein Säbel-Weltcup mehr statt. Nun traf sich die Weltelite erstmals wieder in Budapest – und hier trumpften die deutschen Säbelherren auf und knüpften an ihre gute Olympia-Qualifikationsform an. In Einzel gelang Matyas Szabo mit Rang drei der Sprung aufs Treppchen. Seine Teamkollegen Benedikt Wagner, Max Hartung und Richard Hübers landeten auf den Plätzen 24, 33 und 46.

Sehr stark präsentierte sich das Quartett aus Dormagen dann im Team-Wettbewerb. Nach Siegen gegen Japan (45:26) und gegen Frankreich (45:42) folgte im Halbfinale ein 45:41 gegen Korea. Im Finale ging es gegen Russland. Hier war sogar der Sieg möglich, doch nach einer überragenden Aufholjagd durch Max Hartung konnte Schlussfechter Matyas Szabo den Vorsprung gegen Kamil Ibragimov nicht halten. Am Ende hieß es aus deutscher Sicht 43:45.

„Das ist ein großartiges Ergebnis für uns“, kommentierte Sportdirektor Sven Ressel das erfolgreiche Abschneiden der deutschen Sabreure. „Nach Monaten des Trainings ohne echte Wettkämpfe oder zumindest internationale Sparringspartner war das ein hervorragendes Signal in Richtung Olympische Spiele.“ Das Team habe in Budapest wirklich alles gegeben und insgesamt eine Weltklasse-Leistung gezeigt. „Es hätte auch der Weltcup-Sieg sein können, aber wir sind mit dem zweiten Platz hochzufrieden.“

Mit ihrem Viertelfinalsieg gegen Frankreich hat die deutsche Säbel-Equipe „so nebenbei“ dem Gegner die Qualifikation für die Olympischen Spiele „versaut“. Ressel: „Das muss man nach dieser langen Wettkampfpause erst einmal schaffen.“

An die Erfolge der Herren konnten die Säbelfechterinnen nicht anknüpfen. Im Einzel erreichte lediglich ein Duo das Haupttableau der besten 64. Als beste Deutsche wurde hier Anna Limbach (Dormagen) 23. Julika Funke (Künzelsau) landete auf dem 28. Platz.

Im Teamwettbewerb standen die beiden dann mit den beiden Dormagenerinnen Larissa Eifler und Lea Krüger auf der Planche. Nach einer Niederlage gegen die klar favorisierten Ungarinnen reichte es in den Platzierungsgefechten lediglich zu Rang 13. isk