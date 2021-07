Olympiasieger im Team

Die Routiniers Peter Joppich und Benjamin Kleibrink sind die Aushängeschilder der deutschen Fecht-Olympia-Mannschaft. Joppich, 38 Jahre alt, ist vierfacher Einzelweltmeister; Joppich (35) ist bereits Olympiasieger. Allerdings liegen die Erfolge dieser beiden Florett-Fechter schon einige Jahre zurück. Peter Joppich wurde 2010 letztmals Weltmeister, Kleibrink bereits 2008 Olympiasieger.

„Ich bin zwar nicht mehr so brandgefährlich wie mit 20, aber immer noch heiß“, sagt Benjamin Kleibrink, der zwischen 2009 und 2019 für den FC Tauberbischofsheim startete. Und Peter Joppich, der zum fünften Mal an Olympischen Spielen teilnimmt, sagt: „Das ist immer noch ein besonderer Moment.“ Das Florett-Team komplettieren André Sanita und der Tauberbischofsheimer Luis Klein.

Sportlich am stärksten einzustufen ist das Herren-Säbelteam mit Max Hartung (Weltranlisten-Sechster), Benedikt Wagner, Matyas Szabo und Richard Hübers. Die Mannschaft belegt in der aktuellen Weltrangliste den vierten Platz. Betreut wird das Team von den Bundestrainern Giovanni Bortolaso (Florett) und Volmos Szabo (Säbel). DFeB-Sportdirektor Sven Ressel führt die deutsche Fecht-Delegation an. mf