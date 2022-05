Bei den deutschen Junioren-Titelkämpfen in Offenbach erreichte das Tauberbischofsheimer Degen-Quartet mit Bendix Kelpe (am Vortag siebter Platz im Einzelwettbewerb), Benjamin Schwitzer, Till Nähring und Michael Trebis nach Siegen gegen Bielefeld 45:37) und gegen Heidenheim (45:27) souverän das Finale. In einem Gefecht unterlag man dort der Vertretung von Bayer Leverkusen mit 41:45. Bild: Fecht-Club

