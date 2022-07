Bei den Internationalen Offenen Oberbayrischen Meisterschaften in Feldkirchen bei München trug sich der 11-jährige Vinz Heudorf vom FC Tauberbischofsheim in die Siegerliste ein. Besonders beeindruckend war dabei seine Nervenstärke. Das Florettfinale drehte er nach einem 6:9-Rückstand noch und gewann mit 10:9. Zuvor war er dem Finalgegner Caspar Melita noch beim Turnier in Ditzingen sowie in Feldkirchen in der Vorrunde zwei Mal knapp unterlegen. sts

