Medaillenflut bei den DM

Bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin traten die Tauberbischofsheimer Fechter mit insgesamt 19 Medaillen die Heimreise an. In den Team-Wettbewerben standen die Tauberbischofsheimer Florettfechterinnen Leandra Behr, Carlotta Morandia, Pia Ueltgesforth und Anne Kirsch am Ende ganz oben auf dem Treppchen. Auch im Herrenflorett nahmen Ciaran Veitenheimer, Luis Klein, Felix Klein und Paul-Luca Faul die Goldmedaille in Empfang. Glanzvoll war auch der Auftritt im Herrendegen mit Richard Schmidt, Andre Hoch, Samuel Unterhauser und Bendix Kelpe, Bronze gab es für die Säbelfechter mit Marc Neuhäuser, Björn Hofmann und Leon Kuzmin.

Komplettiert wurde das großartige Abschneiden des Fechtclubs durch die Goldmedaille von Samuel Unterhauser und die Silbermedaille von Richard Schmidt im Herrendegen-Einzel sowie die Bronzemedaillen von Leandra Behr und Felix Klein im Damen- beziehungsweise. Herrenflorett-Einzelwettbewerb. Der FC war damit der mit Abstand erfolgreichste Verein bei den nationalen Titelkämpfen, die erstmals unter großer Medienpräsenz ausgetragen wurden.