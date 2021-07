Florettfechterin Leonie Ebert von Future Fencing Werbach ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Achtelfinale unglücklich ausgeschieden. Die 21-Jährige unterlag der an Position vier gesetzten Italienerin Alice Volpi am gestrigen Sonntag, 25. Juli, knapp mit 13:15.

Führung aus der Hand gegeben

In einem spannenden und mitunter hitzigen Gefecht mit vielen engen Entscheidungen

...