Julius Haupt lässt aufhorchen

Der erste Weltcup im Rollstuhlfechten nach den Paralympic und zugleich der letzte in der Saison 2021 fand in Pisa statt. Den ersten Weltcup in den Farben des FC Tauberbischofsheim startete für Rollstuhlfechter Julius Haupt und Trainer Uli Eifler im Florett. Nach fünf Siegen in der Vorrunde focht Haupt das 32er K.o. souverän. Im Achtelfinale wartete schwerer Gegner. Es entwickelte sich ein spannendes Gefecht, welches Haupt gegen den Paralympicteilnehmer 14:15 verlor und dann Neunter wurde. Im Herrensäbel waren die Fortschritte seit dem Wechsel nach Tauberbischofsheim sichtbar. Mit Platz 6 erreichte er sein bestes Weltcupergebnis im Säbel. Im abschließenden Teamwettbewerb Herrensäbel errang Haupt mit Platz 4 das beste Ergebnis eine deutschen Herrensäbelteam seit zehn Jahren. Bild: Fecht-Club

