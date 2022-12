Immer noch Strahlkraft

Nach fast dreijähriger Corona-Pause war der Bundesstützpunkt Tauberbischofsheim wieder einmal Austragungsort eines der größten Jugendturniere in Deutschland. Die VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken hatte dieses Mega-Event für den Fechternachwuchs aus Deutschland und vielen europäischen Ländern möglich gemacht.

Insgesamt wurden 18 Wettkämpfe in den Disziplinen Herren- und Damenflorett, Herren- und Damendegen sowie Herren- und Damensäbel verteilt auf die Jahrgänge 2011/2013 und 2015 ausgetragen. Eine Mammutaufgabe für den Fecht-Club Tauberbischofsheim, der sich seit jeher in besonderer Weise der Nachwuchsförderung verpflichtet sieht, und für die vielen freiwilligen Helfer, die an zwei Tagen rund um die Uhr im Einsatz waren.

Trotz der widrigen Witterungsbedingungen konnte Präsident Klaus-Dieter Rupp zahlreiche Gäste, Eltern und Kinder, aus Kroatien, Frankreich, Irland, Ungarn, Rumänien, Italien, Großbritannien, Ukraine und aus der Slowakei begrüßen. Dies unterstreiche die hohe Strahlkraft des VS-Cups, der für viele Fechterinnen und Fechter den Weg zu Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ebnete. Rupp dankte insbesondere den Helferinnen und Helfern für deren Einsatz sowie dem Titelsponsor VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken für das erneute Sponsoring. fc

Info: Die Ergebnisse sind unter dem Link http://www.fencingworldwide.com/de nachzulesen.