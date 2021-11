Gesucht: Nationale Titelträger

Die Deutschen Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften im Damen- und Herrenflorett finden am Wochenende 27.11. bis 28.11.2021 finden am Bundesstützpunkt Tauberbischofsheim statt. Für den gastgebenden Fecht-Club Tauberbischofsheim ist dies nach dem vier Wochen zuvor ausgetragenen internationalen Damenflorett-U17-Qualifikationsturnier ein weiteres Topereignis. Die erfolgreichsten Fechter Deutschlands kommen hier zusammen. Das Turnier folgt der strikten Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen. Die Finals der besten nationalen Florettspezialisten finden am Samstag gegen 15.30 Uhr in der Emil- Beck-Halle statt. Die Finals im Mannschaftswettbewerb sind für Sonntag, etwa 15 Uhr vorgesehen. Zu beiden Finalkämpfen sind Zuschauer zugelassen.. Es gilt die 2G-Regel. ak/ fc

