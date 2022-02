Für die EM qualifiziert

Auch wenn die 16-jährige Tiziana Nitschmann schon einige beachtliche Ergebnisse erzielt und wichtige Turniere gefochten hat, war der Druck, der auf der jungen Athletin des Fecht-Clubs Würth Künzelsau beim Turnier in Mainz lastete, ungewohnt hoch. Als die Schülerin der Freien Schule Anne-Sophie die Fechthalle in Mainz betrat, wusste sie, dass nur ein Top-Ergebnis für die Qualifikation zur U17-Europameisterschaft im serbischen Novi Sad reicht. Nach einem guten Start in die Saison ist das Talent aus Heuberg zuletzt den eigenen hohen Erwartungen nicht immer gerecht geworden: „Ich hätte die Qualifikation schon bei den Wettkämpfen davor sicher machen können. Das Turnier in Mainz war psychisch sehr anstrengend!“

Entsprechend wackelig verlief der Wettkampf für Nitschmann. Nach teils knappen Siegen stand die junge Sportlerin dennoch im Viertelfinale und musste dort gegen die Ranglistenerste aus Mainz, Victoria Graudins, antreten, gegen die sie im Verlaufe des Turniers bereits zuvor einmal verloren hatte. Mit einer hochkonzentrierten Leistung gewann Nitschmann das Gefecht mit 15:8 und zog damit ins Halbfinale ein. Nach dem 15:13 gegen ihre Vereinskollegin Lena Stemper war die Qualifikation für die EM dann unter Dach und Fach. Daran änderte auch die abschließende 11:15-Finalniederlage nichts mehr. „Das Turnier war – vor allem mental – sehr anstrengend für Tiziana. Ich freue mich sehr, dass sie die Nerven behalten und die Qualifikation für die EM geschafft hat“ so die Einschätzung von Dominik Behr, Sportdirektor des FC Würth. Neben Nitschmann und Stemper, die sich bereits zuvor dank mehrerer guter Ergebnisse für die Europameisterschaft qualifiziert hatte, wird mit Christine Weber eine dritte Sportlerin des FC Würth in Novi Sad an den Start gehen.

Bestes Ergebnis der Karriere

Beim Turnier in Mainz schafften zwei weitere Künzelsauerinnen den Sprung ins Viertelfinale. Josephine Kober wurde nach einer Niederlage gegen Stemper Fünfte. Celine Schniepp folgt auf Platz sechs. Damit unterstreicht der Hohenloher Verein seine Führungsrolle im Damensäbel in Deutschland. Bei den Herren gelang Karl Dünger mit Platz zwei ebenfalls ein herausragendes Ergebnis. Der 14-jährige Schüler des Ganerbengymnasiums, der noch in der U15 startberechtigt ist kam ins Finale. Auch wenn das Finale verloren ging, konnte sich Dünger nach kurzer Zeit über das beste Ergebnis seiner Karriere freuen.

