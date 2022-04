Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Vor dem Heimweltcup in Tauberbischofsheim gewährt der Frauen-Florett-Bundestrainer einen Einblick / Die Deutschen sind gut in Schuss Florett-Weltcup in Tauberbischofsheim: Was Bortolaso wirklich wichtig ist

