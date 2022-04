Finja Mergl holt sich die Goldmedaille

Nach langer Corona-Pause traten trotz widriger Wetterverhältnisse die Fechterinnen Sophie Duda und Finja Mergl von Future Fencing Werbach mit ihrer Trainerin Rita König die Reise nach Biberach an der Riss an, um an den Landesmeisterschaften Baden Nord-Württemberg teilzunehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zehn Starterinnen

Es traten in der Kategorie U11 Mädchen (Florett) zehn Fechterinnen an. Die Vorrunde entschied über die Setzrunde, dabei fand sich Sophie Duda aufgrund einer perfekten Vorrunde an Nummer eins der vorläufigen Rangliste wider.

Trainerin Rita König (Mitte) freut sich mit ihren erfolgreichen Schützlingen Sophie Duda (links) und Finja Mergl. © Future Fencing

Finja Mergl hatte nicht den perfekten Start, war aber dennoch gut gesetzt. Das Viertelfinale wurde von beiden Fechterinnen souverän gewonnen. Nun kam es im Halbfinale dazu, dass die Vereinskolleginnen aufeinandertrafen. Dies entschied Finja Mergl für sich. Damit wurde Sophie Duda Dritte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Finale setzte sich die elfjährige Finja Mergl nach einem spannenden Gefecht mit 10:8 gegen Marilou Steinle vom PSV Stuttgart durch und gewann den Titel Landesmeisterin.

Die Mädchen und ihre Trainerin freuten sich sehr über den Erfolg, der beim ersten Turnier ihrer Karriere eingefahren wurde. fc