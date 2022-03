FC-Nachwuchs „glänzend“

In der serbischen Kulturhauptstadt Novi Sad haben die Tauberbischofsheimer Fechter während der Junioren-EM mit zahlreichen Medaillen und Finalplatzierungen geglänzt. Am ersten Wettkampftag schrammte der Säbelfechter Leon Kuzmin nach fehlerfreier Vorrunde und einer 14:15-Niederlage gegen den Türken Tolgan Aslan knapp am Viertelfinale vorbei und belegte am Ende Platz zehn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am zweiten Tag errang die Tauberbischofsheimer Degenfechterin Katharina Kozielski nach überzeugender Leistung die Bronzemedaille. Das Halbfinalgefecht gegen die Russin Anastasia Rustamova war bis zum Schluss spannend und ausgeglichen. Nach der 14:15-Niederlage blieb der jungen Athletin, die den Dienst bei der Spitzensportgruppe im Polizeidienst Baden-Württemberg absolviert, der dritte Platz unter den besten 93 Junioren-Degenfechterinnen Europas.

91 Athleten gingen im Herrenflorett an den Start. Mit Bastian Kappus konnte sich einer der jüngsten Teilnehmer für das Finale der besten acht Fechter qualifizieren. Er verlor im Viertelfinale gegen den Franzosen Valerian Castanie mit 14:15. Nur ein Treffer fehlte ihm letztlich zum Medaillengewinn. Das zweitbeste Ergebnis der deutschen Florettfechter erzielte Paul-Luca Faul, der trotz Abiturvorbereitung nach Serbien gereist war und Platz 25 erreichte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Säbler“ holen den Titel

Am dritten Tag musste sich Degenfechter Michael Trebis im letzten Drittel des Gefechts dem Schweizer Ian Hauri geschlagen geben und belegte unter 112 Startern Platz 18.

Weitere Erfolge gab es in den Mannschaftswettbewerben: Nach der Bronzemedaille im Damendegen Einzelwettbewerb sicherte sich Katharina Kozielski auch noch die Silbermedaille mit der Mannschaft. Vorausgegangen waren Siege gegen Frankreich und die Schweiz. Erst im Finale musste man sich dem Team von Ungarn geschlagen geben. Das Herrenflorett-Team mit Paul-Luca Faul und Bastian Kappus verlor knapp gegen Belgien. Nach Siegen gegen die Türkei und Spanien sowie einer Niederlage gegen Ungarn reihte man sich auf Platz sechs ein.

Die Deutschen Säbelfechter mit dem Tauberbischofsheimer Leon Kuzmin standen am Ende ganz oben auf dem Treppchen und holten sich den Europameistertitel. Rumänien, Frankreich und Bulgarien wurden deutlich besiegt. Im Finale setzte sich das Team schließlich mit 45:43 gegen die Vertretung Italiens durch.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3