FC-Degenfechter bei Landesmeisterschaften stark

Bei den Landesmeisterschaften Baden Nord der Degen-Fechter in Tauberbischofsheim siegte Philip Sigmund souverän. Anton Beskorovajnyi überzeugte mit der Bronzemedaille. Unter die Top 6 reihte sich auch Nayan Gwalani ein. Er belegte am Ende Platz sechs. Der Nachwuchstrainer Dr. Igor Borrmann war voll des Lobes über seine Schützlinge. Auch bei den Senioren unterstrichen die Tauberbischofsheimer Degenspezialisten ihre Dominanz. Die Goldmedaille ging an Richard Schmidt, Bronze sicherte sich Bendix Kelpe. akap/Bild: Fecht-Club

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1