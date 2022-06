Erstmals Gold in der Vereinsgeschichte

413, 126, 8 – das sind nicht irgendwelche Zahlen, sondern die beeindruckende Anzahl an Medaillen, die der FC Würth Künzelsau seit 2005 auf Landesebene (413), bei nationalen Titelkämpfen (126) und internationalen Meisterschaften (8) gewonnen hat. Die Erfolge des Hohenloher Sportvereins können sich absolut sehen lassen, die Entwicklung der letzten Jahre ist sehr positiv. Bei den am Wochenende stattfindenden Deutschen Meisterschaften im Säbelfechten, die im Rahmen der Finals in Berlin in insgesamt 14 Sportarten ausgetragen wurden, errichte der FC Würth einen weiteren Meilenstein: Erstmals in der Vereinsgeschichte wurde der Mannschaftstitel in der Erwachsenenklasse gewonnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

45:33 gewonnen

Im nur zu Beginn ausgeglichenen Finale entthronten Anna-Lena Bürkert, Julika Funke, Lisa Gette und Christine Weber den TSV Bayer Dormagen und setzten sich am Ende deutlich mit 45:33 durch. Dormagen hatte seit 2008 zwölf Mal in Folge den Titel gewonnen. „Ein grandioser Erfolg für unseren Verein. Die Mannschaft hat super gefochten, großartig gekämpft und zusammengehalten“, so Sportdirektor Dominik Behr.

Damit aber nicht genug: Bei der Einzelentscheidung tags darauf gab es mit Gold, Silber und Bronze gleich einen kompletten Medaillensatz für den FC Würth. Im vereinsinternen Finale setzte sich Julika Funke gegen Anna-Lena Bürkert mit 15:9 durch. Im Halbfinale zuvor hatte Bürkert mit 15:14 hauchdünn gegen Lisa Gette die Oberhand behalten, Funke ihrerseits Derkum aus Dormagen mit 15:11 geschlagen.

„Besonderer Tag“

Für Funke war es zudem der Premierensieg im Einzel bei den Erwachsenen. „Das ist natürlich ein besonderer Tag für mich. Ich freue mich riesig, dass ich heute gewonnen habe“, so die strahlende Siegerin. Auch Bürkert war trotz des verlorenen Finalgefechts sehr zufrieden: „Die Atmosphäre hier in Berlin war super. Es hat einfach richtig Spaß gemacht und mich enorm angespornt“.

Für die Müdigkeit bei Funke waren nicht nur die hohen Temperaturen im altehrwürdigen Kuppelsaal unweit des Olympiastadions in Berlin verantwortlich, sondern auch die Strapazen der letzten Wochen. Nach mehreren Weltcupturnieren, U23-EM in Tallinn und EM in Antalya waren Funke und auch Teamkollegin Lisa Gette direkt aus der Türkei nach Berlin gereist um bei den Finals dabei zu sein.

Allzu lange wird die kommende Pause nicht sein können. In knapp drei Wochen starten bereits die Weltmeisterschaften in Kairo. Zuvor steht für Funke und Gette noch ein Trainingslager in Bulgarien auf dem Programm. Ziel für die WM ist es dann, den Trend der positiven Einzelergebnisse in dieser Saison fortzusetzen und mit der Mannschaft die Ausgangssituation für den Beginn der Olympiaqualifikation Anfang April 2023 zu verbessern.