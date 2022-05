Beim Mosbacher Fechtclub fand ein Turnier im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ statt. Es war gut besucht – und selbst aus Karlsruhe waren sechs Aktive angereist. Die Brüder Lucas und Louis Jacob vom FC Hardheim-Höpfingen kämpften sich beide erfolgreich jeweils in ihrer Altersklasse auf Platz eins. Somit erkämpfte sich Lucas für die Wimpina-Grundschule in Buchen seinen ersten Platz, Louis holte sich Rang eins für das Burghardt-Gymnasium in Buchen.

