Drei Siege in Neu-Ulm

Für den relativ kleinen Fechtclub Hardheim-Höpfingen gab es einen erfolgreichen Saisonabschluss. Das letzte große Degenturnier der Saison, der 24. Donau-Iller-Cup, fand in Neu-Ulm statt. Vom fechtclub Hardheim-Höpfingen waren Chiara Thoma (U17), Louis Jacob (U13) sowie sein Bruder Lucas Jacob (U11) am Start. Alle drei fochten sich fast fehlerfrei durch ihre Vorrunde und kämpften sich mit starken Leistungen durch ihre K.o.-Runden. Am Ende landeten alle drei in ihrer jeweiligen Altersklasse ganz oben auf dem Siegerpodest. Bild: Jacob

