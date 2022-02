Drei Künzelsauer nominiert

Wenn Sportlerinnen eines Vereins vier der acht Startplätze für eine Nachwuchs-EM im Säbelfechten besetzen, ist das schon eine herausragende Leistung. Dominik Behr, Sportdirektor des FC Künzelsau, gibt sich hinsichtlich des Erfolgs trotzdem bescheiden: „Die Mädchen arbeiten hart und haben sich auch über die Corona-Zeit gut entwickelt. Ich freue mich für alle, dass sie in Novi Sad dabei sind.“ In der zweitgrößten Stadt Serbiens gehen Christine Weber (18), Lena Stemper und Tiziana Nitschmann (beide 16) an den Start.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erster internationaler Start

Für Weber ist es zwar der erste Start bei einer internationalen Meisterschaft in der U 20, trotzdem hat die junge Frau bereits viel Erfahrung sammeln können. Sie startete 2019 und 2020 bereits bei der U 17-EM und war zudem auch für die Weltmeisterschaften 2020 qualifiziert, die wegen der anhaltenden Einschränkungen nicht oder ohne deutsche Beteiligung stattfanden. „Es ist für mich ein absolutes Highlight, jetzt wieder auf eine EM zu fahren. Die Absage der Weltmeisterschaft war ein harter Schlag und ich wusste nicht, ob ich es auch sofort in der U 20 wieder schaffe“, erklärt Weber. Sie konnte sich damit für jede Nachwuchs-EM seit ihrem 15. Lebensjahr qualifizieren.

In diesen Tagen finden die Fecht-Europameisterschaften der U 17/U 20 im serbischen Novi Sad statt. Vom FC Künzelsau sind mit Lena Stemper, Christine Weber und Tiziana Nitschmann (von links) drei Fechterinnen dabei. © FC Künzelsau

Nitschmann ist das erste Mal für eine der Jahreshighlights der U 17 qualifiziert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Heubergerin hat bis zum letzten Turnier um die Nominierung gekämpft und mit ihrem zweiten Platz beim entscheidenden Turnier Nerven bewahrt. „Für mich ist die Teilnahme der größte sportliche Erfolg bisher. Ich werde alles geben, um bei meiner ersten EM möglichst gut abzuschneiden“, erzählt Tiziana Nitschmann.

Stemper hat mit ihrer doppelten Qualifikation eine besondere Leistung vollbracht. Die Oberstufenschülerin der Freien Schule Anne-Sophie wird Deutschland sowohl in der U 17 als auch in der U 20 vertreten. Vor allem ihre starken Ergebnisse bei den U 20-Weltcup-Turnieren in Budapest und Segovia haben für die Nominierung in beiden Altersklassen gesorgt.

Einen ersten Vorgeschmack auf das Fechten im deutschen U 20-Nationalteam hat Stemper bereits vor einigen Wochen im spanischen Segovia bekommen. Gemeinsam mit Weber und den beiden Teamkolleginnen aus Dormagen trat sie in dem Quartett an, das auch in Novi Sad auf die Bahn geht. „Mir machen die Mannschaftswettbewerbe viel Spaß, da kann ich meine ganze Leidenschaft reinlegen. Ich freue mich, dass ich jetzt sogar zwei davon habe.“

Als Vorbereitung auf die anstehenden Wettkampftage ging es für die Künzelsauer Mädchen erst an den Bundesstützpunkt nach Dormagen, danach folgte ein Trainingslager in Orléans (Frankreich).

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Aus Künzelsau werden auch der Ex-Tauberbischofsheimer Dominik Behr und Julian Bielenberg als Trainer vor Ort sein.

Bielenberg ist seit drei Jahren Bundestrainer der U 17-Mädchen und trägt vor allem die Verantwortung für den Mannschaftswettkampf.

Schon wenige Wochen nach der Europameisterschaft kommt das nächste Highlight auf Weber und Stemper zu: Die Nachwuchs-Weltmeisterschaft in Dubai. Auch Nitschmann hat noch eine Chance auf die Qualifikation, die nach der EM abgeschlossen ist. fc