Dominanz der „Damen“

Die U11- und U13-Landesmeisterschaften im Florett fanden in diesem Jahr in Tettnang statt und diese wurden zum Mega-Erfolg für den Nachwuchs des FC Tauberbischofsheim.

Am ersten Wettkampftag gingen die Konkurrenzen „Damen und Herren“ der U13 an den Start. Bei den Damen sorgte Milla Höpfl ungefährdet für den Titel. Im Finale bezwang Sie Ihre Teamkollegin Sophie Duda, die damit den zweiten Platz erreichte. Auf Platz 10 und 16 folgte Finja Mergl und Allisa Reitmeier.

Im anschließenden Mannschaftswettkampf hat das Quartett wenig anbrennen lassen und holte den Mannschaftstitel auch souverän nach Tauberbischofsheim.

Nicht weniger erfolgreich waren die Männer der U13. Erik Schmid musste sich erst im Finale geschlagen geben. Auf dem Stockerl neben ihm auf Rang 3 folgte sein Mannschaftskollege Vinz Heudorf. Auf den guten Plätzen 11 und 13 folgten Max Heilmann und Nio Ködel.

Auch hier ging es anschließend in die Mannschaftskämpfe und nach fantastischen Gefechten erreichte das Quartett den dritten Platz.

Nicht viel Zeit zum Feiern

Für die Trainer und Betreuer des FC Tauberbischofsheim blieb nicht lange Zeit zum Feiern und Durchatmen, den bereits tags darauf waren die U11-Damen und -Herren am Start. Während man bei den Herren in Ermangelung an Startern nichts gewinnen konnte, war man wie am Vortag bei den Damen sehr erfolgreich.

Auch hier gingen nach einem überragenden Turnier die Plätze 1 und 2 nach Tauberbischofsheim. Landesmeisterin wurde Emma Sun die im Finale ihre Teamkollegin Katharina Heinrich bezwang. Auf Rang 9 verpasste Marla Weigand das Finale nur knapp.

Wie einen Tag zuvor ging es auch hier in die Mannschaftswettbewerbe und auch wie am Vortag holten die drei Fechterinnen aus Tauberbischofsheim den Titel und wurden Baden-Württembergische Landesmeister.

Sportvorstand und für die Jugend verantwortliche Leiterin Simone Bauer war von den Leistungen begeistert und so wurde auch aus der langen Heimfahrt eine herrliche Feierfahrt.