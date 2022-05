Dominante Tauberaner Florettisten

Nachdem die Tauberbischofsheimer Florettfechter bereits bei den Europameisterschaften in Novi Sad und bei der Weltmeisterschaft in Dubai für gute Platzierungen gesorgt hatten, unterstrichen sie ihre Dominanz auch bei den Titelkämpfen der Deutschen Meisterschaften in Weinheim.

Im Einzelfinale sicherte sich jahrgangsjüngere Fechter Bastian Kappus nach klaren Siegen den Titel des Deutschen Vizemeisters. Erfreulich, dass unter den Top-Acht mit Paul-Luca Faul (Fünfter), Noah Heitz (Sechster), Ruben Lindner (Siebter) und Nils Hoffmann (Achter) vier weitere Athleten des Fecht-Clubs vertreten waren. 96 Florettfechter waren an den Start gegangen.

Im Mannschaftswettbewerb krönte das junge Quartett (Bastian Kappus, Paul Luca Faul, Ruben Lindner und Noah Heitz) seine hohe fechterische Qualität mit dem ungefährdeten Gewinn des Meister-Titels. Vorausgegangen waren Erfolge gegen TSV Winsen/MTV Braunschweig (45:5), PSV Stuttgart (45:25), TSG Münster (45:37) sowie der Finalsieg gegen FC Moers (45:38).

Im Damenflorett erreichte mit Lucia Arnela, eine der jüngsten Teilnehmerinnen, das Halbfinale, das sie gegen die Münchenerin Anna Kothieringer knapp mit 13:15 verlor. Die Silbermedaille unterstreicht die dynamische Entwicklung der Fechterin, die wie alle Medaillengewinner eine Eliteschule des Sports (hier das Matthias-Grünewald-Gymnasium) in Tauberbischofsheim besucht. Larissa Evers belegte Platz 13.

In der Mannschaft gewann das junge Tauberbischofsheimer Team ( Lucia Arnela, Larissa Evers, Emelie Tropmann, Emelie Höpfl, alle Fechterinnen gehören noch dem Kadetten-Jahrgang an) die Bronzemedaille.

Fecht-Club Präsident Klaus-Dieter Rupp zeigte sich hochzufrieden über die Ergebnisse der Tauberbischofsheimer Teilnehmer in allen Disziplinen. fc

