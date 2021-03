Am vergangenen Wochenende fand in Budapest der erste Fecht-Weltcup seit ziemlich genau einem Jahr statt (wir berichteten). Nun hat es innerhalb des deutschen Teams einige positive Corona-Fälle gegeben. Es wurden sofort umfassende Maßnahmen eingeleitet, die Gesundheitsämter informiert und weitere PCR-Tests angeordnet. Alle Athleten sowie Betreuer und die betreffenden Stützpunktleiter sowie Trainer sind informiert. Sämtliche Sportler haben sich vorsorglich in Selbstisolation begeben.

„Mittlerweile sind uns vier Fälle bekannt, darunter zwei unmittelbar aus der Nationalmannschaft. Die positiven Testergebnisse stammen ausschjließlich von Corona-Nachkontrollen in Deutschland“. bestätigt DFB-Sportdirektor Sven Ressel. „Es ist anzunehmen, dass die Infektionen im Rahmen des Weltcups aufgetreten sind, da sämtliche Testresultate des deutschen Teams vor der Anreise, beim Check-In in Budapest und vor der Abreise negativ waren.“ Auch andere Nationen hatten bereits von Infektionen berichtet, die sowohl Athleten als auch Kampfrichter betreffen.

„Wir stehen permanent im Austausch mit unserer Medizinischen Kommission, dem Olympiastützpunkt Rheinland und der FIE. Die Teilnahmen unserer Sportler sind freiwilligen. Sie dürfen diese am Wettkampf auch vor Ort noch jederzeit verweigern. Zudem sind unsere Sportler angehalten, die Hygieneregeln der FIE zum Selbstschutz noch deutlich zu erweitern. Aufgrund der Erfahrungen aus Budapest sind Chatgruppen für die nachfolgenden Qualifikationsturniere zu den Olympischen Spielen eingerichtet, um aktuelle Informationen zur Umsetzung von Hygienestandars zu erhalten und gegebenenfalls schnelle Entscheidungen treffen zu können“, sagt Ressel. Aktuell befindet sich eine kleine Auswahl von Degenfechterinnen und -fechtern beim Qualifikationsturnier im russischen Kazan. In der nächsten Woche folgt dann das Florett-Qualifikationsturnier in Doha. Die Anreise hierzu ist für kommenden Dienstag und Mittwoch geplant. Der Deutsche Fechter-Bund behält es sich nach eigenen Angaben vor, die Reise auch kurzfristig aufgrund pandemischer Entwicklungen oder unklaren Sicherheitsstandards vor Ort abzusagen.

„B-Series“ verschoben

Die „Säbel-Masters-B-Series“, die am 27./28. März in Bonn hätten stattfinden sollen, werden nun aus Sicherheitsgründen verschoben. isk