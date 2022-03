Benjamin Denzer übernimmt das Steuer

Einen Führungswechsel an der Spitze des Nordbadischen Fechterbundes (NFB) ergaben die Neuwahlen beim Verband. Das Zusammentreffen fand in hybrider Form statt.

Eröffnet wurde der Fechtertag durch den amtierenden Präsidenten Ulrich Hannemann (Hirschberg). Er berichtete Hannemann über die umfangreiche Tätigkeit des Präsidiums in der vergangenen Wahlperiode. Dabei standen besonders die Herausforderungen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb während der vergangenen zwei Corona-Jahre im Mittelpunkt.

Erfreulich sei, dass trotz der teils massiven gesetzlichen Einschränkungen die Zahl der Mitgliedsvereine sowie der aktiven Fechter über den Zeitraum der Pandemie hinweg weitestgehend stabil geblieben ist. Auch die Zusammenarbeit in der Interessengemeinschaft (IG) Fechten Baden-Württemberg bewertete das scheidende Präsidium als einen positiven Baustein in der weiteren Entwicklung der Sportart im Land.

Ulrich Hannemann hatte bereits vor dem Fechtertag angekündigt, sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung zu stellen und nicht für eine weitere Amtszeit an der Spitze des Verbandes kandidieren zu wollen. Aus der Mitte der Versammlung der Delegierten der Mitgliedsvereine kam seitens der früheren Weltklassefechterin und Olympiamedaillengewinnerin Rita König (Werbach) sodann der Vorschlag, Benjamin Denzer zum neuen Präsidenten der Fechter im Landesverband zu wählen.

Denzer ist dem Fechtsport seit Kindesbeinen an mit ganzem Herzen verbunden. Er bringt als langjähriger und erfolgreicher internationaler Schiedsrichter, Vereinsvorsitzender bei FC Hardheim-Höpfingen, sowie nicht zuletzt bedingt durch seine zahlreichen beruflichen Kontakte auf politischer Ebene die besten Voraussetzungen mit, um den Verband wieder in eine sportlich erfolgreiche Zukunft zu führen, so König. Den Ausführungen schlossen sich auch die weiteren Delegierten an.

Denzer wurde einstimmig als Präsident gewählt. „Ich bin überwältigt von dem großen Vertrauensvorschuss aus den Reihen der Basis. Damit hätte ich nicht gerechnet. Dieses Votum ist für mich Ehre und Verpflichtung zugleich“, so Denzer in einer ersten Reaktion auf seine Wahl.

Es gelte nunmehr, gemeinschaftlich und im gesamten Bundesland mit allen Verbands- und Vereinsrepräsentanten, den vielen, oftmals auch ehrenamtlich tätigen Trainern, und nicht zuletzt im engen und vertrauensvollen Austausch mit den Athleten diesen Sport wieder zu alter Stärke und internationalen Erfolgen zu führen, skizzierte Denzer seine Vorstellungen für die kommenden Jahre. Das sportliche Potenzial dafür sei durchaus vorhanden, zeigte er sich kämpferisch.

Wann, wenn nicht nach Corona sei die beste Zeit für einen Neustart, so der neugewählte Verbandsfunktionär weiter. Erste Anzeichen und Erfolge zeigen sich mit Blick auf die jüngst im serbischen Novi Sad erzielten Medaillengewinne bei den dortigen Kadetten- und Junioren Europameisterschaften. Klar sei aber auch, vor dem Hintergrund der immensen weltweitenden Konkurrenz und der zu erwartenden knapp bemessenen staatlichen Fördermittel sowie überschaubarer privater Sponsorengelder, dass das Denken in Schablonen und alten Feind- und Seilschaften ein für alle Mal umgehend beendet werden müsse, so die mahnenden Worte des neuen Präsidenten.

Das neu gewählte Präsidium mit ihm an der Spitze sei, ganz im Sinne des verstorbenen Ehrenpräsidenten Berndt Peltzer, bereit für eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten auf allen Ebenen, unterstrich Denzer im Hinblick auf den Ende des Monats in Bonn anstehenden Deutschen Fechtertag. Respekt zollte der frischgebackene Verbandschef zudem seinem Vorgänger im Amt, Ulrich Hannemann. Dieser habe den Verband mit Umsicht und großem persönlichen Einfühlungsvermögen durch die schweren Zeiten der Corona-Krise geführt. Die Gäste honorierten das Wirken des scheidenden Präsidenten mit langanhaltendem Applaus. Die weiteren Wahlen zum Präsidium ergaben allesamt einmütige Ergebnisse. Jürgen Pörschke (Mosbach) bleibt Vizepräsident. Weiterhin im Amt sind zudem Klaus-Michael Frost (Ravenstein) als Vorstandsmitglied für Finanzen und Niklas Uftring (Würzburg) als Vorstandsmitglied Sport. Lars Rosenau (Schefflenz) für den Bereich des Jugendsports sowie Joachim Braun (Tauberbischofsheim) als Verantwortlicher für das Lehrwesen komplementieren das wiedergewählte Verbandspräsidium. nfb