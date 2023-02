Auszeichnung für Erika Dienstl

Die frühere Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes, Erika Dienstl, wurde vom Internationalen Fair-Play-Komitee (CIPF) mit einer besonderen Auszeichnung für ihr lebenslanges Engagement und ihre Führungsqualitäten geehrt. Die Auszeichnung wurde bei ihr zu Hause in Stolberg von Sunil Sabharwal, dem Generalsekretär des CIFP, überreicht.

Die heute 93-jährige Erika Dienstl war 14 Jahre lang Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes, und zwar bis zum Jahr 2001. Von 1982 bis 2002 war sie Vizepräsidentin des Deutschen Sportbundes, der Vorgängerorganisation des DOSB.

Mit sechs Jahren begann sie ihre sportliche Karriere mit Gymnastik beim „Allgemeinen Turnverein Stolberg-Atsch“. Ab 1952 übte sie als aktive Fechterin „ihren“ Sport aus.

Dienstl ist seit 1963 aktiv in der Sportpolitik. Zuerst für zwei Jahre als Jugendwartin des Rheinischen Fechter-Bundes, dann als Jugendvorsitzende im Deutschen Fechter-Bund. Für 16 Jahre (1970 bis 1986) war sie Mitglied des Verbandes als Vizepräsidentin, bevor sie den Vorsitz übernahm. Sie ist ebenso aktiv in der von Josef Neckermann gegründeten Deutschen Sportstiftung wie im Deutschen Olympischen Sportbund. In beiden Institutionen war Erika Dienstl Vizepräsidentin. 1995 wurde sie in die Sport- und Umweltkommission des Internationalen Olympischen Komitees berufen. Im Jahr 1999 glänzte sie mit einer Präsentation auf dem Weltkongress für Sport und Umwelt in Rio de Janeiro.

Erika Dienstl wurde am 15. Juni 1977 mit dem Bundesverdienstkreuz, am 10. April 1984 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und 1996 mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sie erhielt außerdem die Ehrenurkunde des Deutschen Turner-Bundes und 1997 den Olympische Ehrenorden in Silber vom IOC (die höchste internationale Sportauszeichnung).

Nachdem sie den Posten der Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes aufgegeben hat, wurde sie zur Ehrenpräsidentin des Verbandes ernannt. Im September 2010 wurde Erika Dienstl der „Ehrensäbel des Europäischen Fechtverbandes“ verliehen. dosb