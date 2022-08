Anne Sauer startet für Düsseldorf

Nachdem Future Fencing Werbach den aktiven Fechtsport eingestellt hat (wir berichteten) und europameisterin Leonie Ebert sowie Carolin Golubytskyi zurück zum FC Tauberbischofsheim gewechselt sind, hat nun auch Florett-Fechterin Anne Sauer einen neuen Verein gefunden. die 31-Jährige ist neues Mitglied im „Team Düsseldorf“.

„Ich freue mich, ab sofort ein Teil des Team Düsseldorf zu sein. Eine Teilnahme an Olympischen Spielen ist der Traum für zahlreiche Sportlerinnen und Sportler und dementsprechend natürlich auch ein großes Ziel für mich. Mit der Unterstützung durch das Team Düsseldorf sehe ich gute Chancen, in zwei Jahren in Paris dabei sein zu können.“

Das Nachdenken hat ein Ende: Anne Sauer wechselt nach Düsseldorf. © mf

Anne Sauer, Weltranglisten-Achte, hat seit gut einem Jahr ihren Lebensmittelpunkt in die Metropolregion Köln/Bonn/Düsseldorf verlegt und trainiert auch beim OFC Bonn. Unter diesem Aspekt ist dieser Vereinswechsel zu verstehen. Zentral Trainings-Maßnahmen des Deutschen Fechter-Bundes finden aber weiter im Bundesstützpunkt Tauberbischofsheim statt.

Auf dem Weg nach Paris

Und das verbirgt sich hinter dem Team Düsseldorf: Im Team Düsseldorf unterstützt die Sportstadt Düsseldorf gemeinsam mit einem wachsenden Partner-Netzwerk Spitzensportlerinnen und Spitzensportler aus Düsseldorfer Vereinen auf dem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Spielen. Die Teammitglieder werden kontinuierlich finanziell gefördert und bei Themen wie Mobilität, Fitness oder duale Karriere auf ihrer „Road to Paris“ begleitet.

Mit Blick auf das weltgrößte Sportereignis 2024 in Paris wurde bereits zum fünften Mal ein eigenes Team zusammengestellt, das die Sportstadt Düsseldorf bei den Spielen repräsentiert. Das Team Düsseldorf umfasst aktuell 25 Sportlerinnen und Sportler aus zehn verschiedenen Sportarten, denen durch die Unterstützung ein bestmöglicher Fokus auf die sportliche Vorbereitung ermöglicht werden soll.