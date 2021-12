Odenwald-Tauber. Herzlich willkommen in der neuen Nachrichten-App der „Fränkischen Nachrichten” – schön, dass Sie zu uns gekommen sind!

Hier finden Sie unsere Nachrichten auf einen Blick, können sich per Push über alles Wichtige informieren lassen, sind nah dran am Heimatort und Ihrem Lieblingsverein. Wir freuen uns, wenn Sie diese Anwendung nach und nach für sich entdecken.

Noch arbeiten wir für Sie an der App - freuen uns aber bereits über Feedback. Nutzen Sie dazu einfach dieses Formular und schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt oder was wir besser machen können.

Noch ein paar Tipps zur Nutzung:

In die einzelnen Ressorts gelangen Sie über die Navigation im oberen Bereich oder den Menü-Button oben rechts.

Im Ressort „Orte” können Sie eine oder mehrere Gemeinden beziehungsweise Städte auswählen. Das klappt auch im Ressort „Sport” , das Sie sich ebenfalls nach Ihren Interessen zusammenstellen können.

können Sie eine oder mehrere Gemeinden beziehungsweise Städte auswählen. Das klappt auch im , das Sie sich ebenfalls nach Ihren zusammenstellen können. Unsere Pushmeldungen versenden wir nach Themen sortiert. Sie können einzelne Kanäle abonnieren, indem Sie oben rechts über den Menü-Button in die Einstellungen wechseln.

versenden wir nach Themen sortiert. Sie können einzelne Kanäle abonnieren, indem Sie oben rechts über den Menü-Button in die Einstellungen wechseln. Als FN+-Abonnent können Sie sich bequem an Artikeln oder unter den Einstellungen einloggen und alle unsere Inhalte lesen.

herzlichen Gruß aus Ihrer FN-Redaktion