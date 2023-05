Zwölfjährige wird in Würzburg von Bus angefahren

Würzburg. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer zwölfjährigen Radfahrerin kam es am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, in der Würzburger Innenstadt. Das Mädchen wartete kurzzeitig auf der Fahrbahn in der Ludwigstraße, um auf den Radweg im Kreisverkehr Berliner Platz einzufahren. Hierbei wurde sie seitlich von einem Bus, welcher neben ihr in den Kreisverkehr einfuhr, touchiert. Der Linienbus entfernte sich in Richtung Annastraße. Ob der Fahrer den Unfall bemerkte, ist noch nicht bekannt. Die Polizei geht den derzeitigen Hinweisen nach und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Zwölfjährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen am Finger und Oberschenkel.

